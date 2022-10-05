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Ne Ethereum! Ne SHIB! Eski Google CEO’su Bu Altcoin’i Yerlere Göklere Sığdıramadı

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, eski Google CEO'su Eric Schmidt popüler altcoin'e dair heyecanlandıran açıklamalar yaptı.
20:15
5 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönemden geçerken, eski Google CEO’su Eric Schmidt popüler altcoin’e dair heyecanlandıran açıklamalar yaptı.

Chainlink, Web3 Devrimine Liderlik Etmek Istiyor!

Chainlink’in (LINK) New York City’deki SmartCon isimli konferansında yer alan eski Google CEO’su Eric Schmidt, 2001-2011 yılları arasında Google’ın yönetim kurulu başkanı olmadan önce yöneticiliğini yapmıştı. Ünlü yönetici, büyük ilgi gören konferansta Chainlink Labs’in kurucu ortağı Sergey Nazarov ile önemli açıklamalarda bulundu. Yöneticiler, Chainlink’in blockchain ve kripto para sektörünün geleceğindeki rolünü ele aldılar. Aralık 2021’de Chainlink’in resmi stratejik danışmanı olan Schmidt, Web3 devrimi söz konusu olduğunda LINK’in muazzam bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyor.

Bu iddialar, bazıları için şaşırtıcı olabilir, çünkü birçok sıradan kripto para yatırımcısı muhtemelen Chainlink’i hiç duymamış olabilir. Bunun temel nedeni Chainlink’in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) veya Cardano (ADA)gibi bir Katman 1 blok zinciri olmamasıdır. Chainlink, zincir dışı gerçek dünya verilerini zincir üstü akıllı sözleşmelere besleyen, merkeziyetsiz bir blockchain oracle ağıdır. Bu temel olarak Chainlink’in gerçek dünyadaki dış kaynaklardan veri aldığı ve ardından bu verileri blok zincirlerine zamanında ve güvenli bir şekilde iletmenin bir yolunu bulduğu anlamına gelir. Yakın zamana kadar Chainlink, öncelikle merkeziyetsiz finans (DeFi) için kullanılıyordu çünkü oracle özelliği, bir aracıya ihtiyaç duymadan dijital varlıkları satın almak, satmak ve takas etmek için kritik öneme sahipti. Veriler, daha sonra otomatik olarak yürütülebilen akıllı bir sözleşmeye gönderiliyor. Chainlink’in Eric Schmidt’i danışman olarak almasının  nedeni, muhtemelen vizyonunu güçlendirmek.

LINK Kullanan Proje Sayısında Patlama Yaşanıyor!

Chainlink’teki oracle sayısı Ocak ayından bu yana %30 arttı. Chainlink kullanan proje sayısı ise 1.000’in üzerine çıktı. Son zamanda Coinbase ve SWIFT ödeme ağı ile yapılan ortaklıklar büyük ilgi gördü. Projenin şimdiki  planı, birinci sınıf veri hizmetleri sunarak Chainlink’i daha da ölçeklendirmek. Web 2.0 dünyasının uzun zamandır emektarı olan Schmidt, Web3’ü de yakından izliyor. Schmidt’e göre Web3 dünyasının birkaç devi olacak. Chainlink, Amazon’un B2B birimi olan AWS gibi çalışacak ve büyük işletmeler için her türlü altyapı ve veri desteğini sunacak.

Schmidt zeki bir yönetici. Google’daki görev süresi boyunca, muhtemelen bugün hala kullanmakta olduğunuz yenilikçi ürünlerin lansmanını denetledi: Gmail, Google Haritalar ve Chrome. Ve bu süreçte dünyanın en zengin 100 insanından biri oldu. Chainlink, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 52.88 dolardan %85’te düşük olsa da, kesinlikle 2023 için radarınızda olması gereken bir kripto para.

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