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Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasası zor bir test döneminden geçerken, popüler altcoin projesine yönelik veriler şaşkınlık yarattı.

Cardano: 1 Haftada 30.000 Yeni Cüzdan!

Kripto para piyasası, FTX likidite krizinin neden olduğu depremin ardından baskı altında kalmaya devam ediyor. Bununla birlikte, bazı projeler bu kış koşularında bile ilgi görmeye devam ediyor. Güncel verilere göre, Cardano (ADA) ekosistemi büyümeye devam ediyor. Cardano, cüzdan sayısında bir haftada 33.097 artış kaydetti. Cardano Blockchain Insights verilerine göre, 13 Kasım itibarıyla toplam cüzdan sayısı 3.671.522 iken, 7 Kasım’da 3.638.425 cüzdan bulunuyordu. Cardano’ya olan ilginin artması, şaşırtıcı bir dönemde geliyor. FTX krizinin ardından büyük darbe alan Bitcoin (BTC) ve altcoin’ler büyük oranda sarış baskısı altında. Uzmanlar krizin etkisinin devam edebileceği konusunda uyarıyor.

Cardano’nun kurucusu Charles Hoskison, FTX krizinin kripto para piyasasını vuran son kriz olabileceğini öne sürdü. Mevcut ayı piyasası, kısmen Mayıs ayında Terra (LUNA) ekosisteminin çökmesiyle daha da belirsiz bir sürece girmişti. Cardano’ya yönelik artan ilgi, Ethereum (ETH) katili olarak lanse edilen blok zincirinde devam eden ağ geliştirme faaliyetleri ile doğru orantılı. Aynı zamanda Cardano, Lace adında yeni bir cüzdan geliştiriyor ve Hoskinson, kullanıma sunulduğunda ağın muhtemelen bir milyar kullanıcıya ulaşacağına işaret ediyor.

Katalizör..!

Çok zincirli bir kripto cüzdanı olan Lace, Web2 ve Web3’teki öğeleri sorunsuz bir şekilde tek bir arayüze bağlamayı vaat ediyor. Cüzdan, kimlikleri, işlemleri ve uygulamaları tek bir deneyimde birleştirme yeteneği nedeniyle Cardano için ezber bozan bir unsur olarak görülüyor. Genel olarak, cüzdan sayısının artması, ADA‘da bir fiyat rallisini tetikleyen kilit katalizörler arasında görülüyor. Cardano kısa süre önce FTX krizi piyasaya çıkmadan önce bir dip bulmaya çalışmıştı.

ADA topluluğu, Vasil hard fork’un etkilerinin uzun vadede ortaya çıkacağına innaıyor. Önde gelen bir analist, varlık 0,50 doları aşacak gibi göründüğü için ADA’yı satın almak için bazı önemli seviyeler belirledi. ADA, son 24 saatte %2’in üzerinde kazançla, an itibariyle 0,33 dolardan işlem görüyor. Uzmanlara göre, kripto paraların yeniden ivme kazanması için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor.