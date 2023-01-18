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Ne DOGE Ne SHIB! Avustralya Bu Altcoin’i Konuşuyor! Bitcoin ve Ethereum’u Geride Bıraktı!

Kripto para yatırımcıları yeniden piyasaya dönerken, popüler altcoin'e yönelik ilgi hız kesmeden devam ediyor. 
16:50
18 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları yeniden piyasaya dönerken, popüler altcoin’e yönelik ilgi hız kesmeden devam ediyor.

Ripple, Zirvede!

Önde gelen platformlardan Financial Review’in bildirdiğine göre, Ripple (XRP) Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto para birimlerini geçerek Avustralya’daki kripto para borsalarında en çok işlem gören varlık haline geldi. Rapora göre, Salı gününden bu yana XRP’nin işlem hacminde büyük oranda bir artış kaydedildi. XRP, Sidney merkezli borsalardan Independent Reserve’de tüm nakit hacminin %82’sini oluşturdu. Benzer şekilde, Melbourne merkezli borsa BTC Markets, XRP işlemlerinin son 24 saatteki tüm nakit hacimlerinin %62’sini oluşturduğunu kaydetti. Ayrıca Independent Reserve, benzer bir senaryo bildirdi ve Ripple işlemlerinin 24 saatlik hacimde 10,2 milyon doları oluşturduğunu ve bunun, dönem boyunca diğer tüm kripto paraların toplamından çok daha fazla olduğunu açıkladı. Kritik artış, Ripple’ın sınır ötesi ödemeler ve havale sektöründeki hakimiyetine atfedildi.

Son üç yıldır, Avustralya’daki finansal hizmet sağlayıcıları, uluslararası ödemeler söz konusu olduğunda kendilerini pazar lideri olarak konumlandırmaya çalışıyor ve bu da Ripple‘a büyük fayda sağlıyor. BTC Markets CEO’su Caroline Bowler, Ripple’ın bir gecede elde ettiği başarısını, Avustralya için isteğe bağlı likidite (ODL) ortağı olarak borsası ile Ripple arasındaki ortaklığa bağladı. 2018’de piyasaya sürülen Ripple’ın ODL’si, bireylerin ve işletmelerin üçüncü taraflara ve ön finansman maliyetlerine ihtiyaç duymadan XRP kullanarak sınır ötesi ödeme yapmalarına yardımcı oluyor. Bowler, yaptığı açıklamada “Kripto para piyasası hacimleri genel olarak endüstri genelinde hala nispeten sabit olduğundan, platformumuzda (ODL) daha büyük bir yüzdeye sahip” ifadelerini kullandı.

Ripple’a Yönelik Güven Artıyor!

ODL ağındaki ani artışın yanı sıra, Ripple’ın borsa hakimiyeti, SEC ve Ripple davasına yönelik artan iyimserliğe bağlanıyor. Aralık 2020’den bu yana devam eden davanın bir bütün olarak kripto para endüstrisi üzerinde büyük bir etki yaratması ve Ripple’ın fiyatını büyük ölçüde etkilemesi bekleniyor. Güncel verilere göre, Avustralya’daki yatırımcılar Ripple’a yatırım yapmaya ve kripto para düzenlemelerini zorlamaya devam ediyor. Bu arada, olumlu haberlere rağmen, XRP henüz tepki vermedi ve son dört gündür fazla artış kaydetmesi. XRP, son 24 saatte %0,65 artışla an itibariyle 0,3867 dolardan işlem görüyor.

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