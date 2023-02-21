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Ne 100.000 Ne 200.000 Dolar! Ünlü Bitcoin Analisti Tarih Verip Duyurdu: Büyük Hareket Geliyor!

Ünlü Bitcoin (BTC) modeli Bitcoin Stok Akış Modeli'nin (S2F) yaratıcısı PlanB, en büyük kripto paranın önümüzdeki üç yıl içinde ulaşacağı şaşırtıcı fiyat tahminini paylaştı.
20:35
21 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü Bitcoin (BTC) modeli Bitcoin Stok Akış Modeli‘nin (S2F) yaratıcısı kantitatif kripto para analisti PlanB, en büyük kripto paranın önümüzdeki üç yıl içinde ulaşacağı şaşırtıcı fiyat tahminini paylaştı.

Analistin Dikkat Çeken Bitcoin Tahmini

Kantitatif kripto para analisti PlanB, yeni bir analiz videosunda Bitcoin’in genellikle arzı sınırlı varlıkların gelecekteki fiyatını tahmin etmek için kullanılan S2F oranını güncelledi. Bu oran dolaşımdaki BTC miktarının her yıl çıkarılan BTC miktarına bölünmesiyle hesaplanmaktadır.

PlanB, şimdiye kadar birden farklı sürümlere sahip iki S2F modelini piyasaya sürdürdü ve her iki modelin de bozulmadan kaldığının altını çizdi. Analisti Bitcoin’in yaklaşık bir yıl içinde piyasaya girecek yeni arz miktarını azaltacak olan blok ödülü yarılanmasının güçlü bir BTC boğa koşusunu tetikleyecek temel katalizör olarak gördüğüne dikkat çekti.

PlanB, S2F modellerinin her ikisinin de BTC’nin bir sonraki tarihi zirvenin muhtemelen 100 bin ila 1 milyon dolar aralığında olacağını gösterdiğini belirterek “Önümüzdeki üç yıl için öngörüm, 2024’deki yarılanmanın hızla yaklaştığı yönünde. Her yarılanma ile BTC kıtlığı artırıyor ve Bitcoin fiyatı yükseliyor. Tıpkı son üç yarılanmada olduğu gibi. Şu sarı kare her şeyin olduğu yer çünkü bunlar verdiğim 2025 aralıkları. Ve bant genişliğinin en alt sınırı olan 100 bin dolardan daha yüksek olacağını söyledim. Ama aslında fiyatın 100 bin ila 1 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyorum. S2F modeli ise 500 bin doları işaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

Analist, sözlerini “Birçok insanın aralık tahminlerinden hoşlanmadığını biliyorum. Çok geniş olduğunu ve kullanılamaz olduğunu, modelin geçerli olmadığını vs. düşünüyorlar. Ancak ben doğru gibi görünen bir nokta tahmini yerine geniş bir fiyat hareketliliğinin göstergesi olan geniş aralığı tercih ederim.” şeklinde sürdürdü.

Bitcoin’de 200 Haftalık Hareketli Ortalamaya Dikkat

PlanB, şu anda Bitcoin’de yakından takip ettiği temel ölçütün 200 haftalık hareketli ortalama olduğuna vurgu yaptı. BTC, geçen hafta bu hareketli ortalamasının üzerine çıktı ancak o zamandan beri tekrar altına düştü.

Geçmiş veriler uzun vadeli Bitcoin boğa koşularının fiyatın 200 haftalık hareketli ortalamanın geçilmesiyle tetiklendiğini gösteriyor. Bu bakımdan söz konusu seviyenin önemi oldukça büyük.

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