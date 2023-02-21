Bugün peş peşe gelen verilerin ve Rusya başkanının yaptığı açıklamalarının ardından Bitcoin fiyatı 25.000 dolardan uzaklaştı. Elbette yarın açıklanacak olan FOMC tutanaklarının da azalan risk iştahına katkısı vardı. Peki bundan sonraki süreçte özellikle altcoin yatırımcıları hangi seviyeleri izlemeli? Güncel beklentiler ne yönde?
BTC fiyatı 25.000 dolarlık direnç seviyesini aşamıyor ve makro ekonomik gelişmelerle birlikte zaman boğaların aleyhine işliyor. Borsalardaki balina hareketlerine ilişkin şüphelerin ortasında, Material Indicators, Bitcoin’in uzun vadeli eğilimini değiştirmesi için 200 haftalık hareketli ortalamanın (MA) destek olarak kazanılması gerektiğine dikkat çekti. Elbette bu bölge 21.100 dolar ve en yakın yukarı yönlü direnç 25.800 seviyesinde bulunuyor.
“25.100 dolar üzerinde kapanışlar görene kadar bunun ayı piyasası yükselişleri olarak görmeliyiz. Öte yandan bu seviyeden açılan short pozisyonlar kısa vadede riskli görünüyor”.
Binance emir defterine eşlik eden bir grafik, ABD piyasaları açılışından önce likiditenin spot fiyata yaklaştığını gösterdi.
Bitcoin’in şimdilik 24.200 dolarlık destek bölgesini koruması gerekiyor aksi taktirde düzeltme 23.000 tabanına kadar devam edebilir.
Cubic Analytics’in kıdemli piyasa analisti Caleb Franzen, özellikle S&P 500 için düşüş öngörüsünde bulundu ve kripto paraları da içine alan risk piyasaları için dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu. Öte yandan yazı hazırlandığı sırada bile kripto para balinaları devam eden geri çekilmede milyonlarca dolarlık alımlar yapmaya devam ediyor.
Popüler trader James Stanley ise yatırımcıları yarın akşam açıklanacak olan FOMC Tutanaklarına odaklanmaya davet etti. Son toplantıda 25bp artış yapan Fed sonraki toplantı için kararını Mart 22 tarihine kadar gelecek verilere göre alacaklarını söylemişti. Fed başkanı günler önce gelen enflasyon verisinde düşüş hızının yavaşladığını gördü ancak daha önümüzdeki ay açıklanacak yeni enflasyon verisi var. Yani bugünden Mart toplantısına dair bir çıkarımda bulunmak güç. Yine de FOMC Tutanaklarında sonraki toplantıya dair ipuçları olabilir.
Yeterince uzun vadede Bitcoin fiyatı eğer sıfıra gitmeyecekse halen ucuz ve kripto para piyasalarında sürekli bir yükseliş görmeyeceğiz. Bugünlerde fiyatlanan şeyleri iyi anlamamız gerekiyor. Kısa bir özet sizin için yararlı olabilir.
Ocak başında %60’lık ralli başlamadan söylediğim gibi. Sevinmek için erken ancak korkmak için geç kalınmış bir zamandayız. Eğer kripto paralar sıfıra gitmeyecekse 2022 yılında zaten en büyük kabusu yaşadık. Bundan sonra piyasaların sürekli daha yüksek dipler yaparak yükselmesini beklememiz gerekiyor. Elbette kendi araştırmanızı yaparak stratejilerinizi buna göre oluşturmalısınız ve en doğrusu budur.