Daha geniş bir çerçeveden bakmaya ne dersiniz? Bugün yaşanan düşüşü ve hatta sonrasında olacakları nasıl değerlendirmek gerekiyor?

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Bugün peş peşe gelen verilerin ve Rusya başkanının yaptığı açıklamalarının ardından Bitcoin fiyatı 25.000 dolardan uzaklaştı. Elbette yarın açıklanacak olan FOMC tutanaklarının da azalan risk iştahına katkısı vardı. Peki bundan sonraki süreçte özellikle altcoin yatırımcıları hangi seviyeleri izlemeli? Güncel beklentiler ne yönde?

Bitcoin (BTC) Kaç Dolar Olur?

BTC fiyatı 25.000 dolarlık direnç seviyesini aşamıyor ve makro ekonomik gelişmelerle birlikte zaman boğaların aleyhine işliyor. Borsalardaki balina hareketlerine ilişkin şüphelerin ortasında, Material Indicators, Bitcoin’in uzun vadeli eğilimini değiştirmesi için 200 haftalık hareketli ortalamanın (MA) destek olarak kazanılması gerektiğine dikkat çekti. Elbette bu bölge 21.100 dolar ve en yakın yukarı yönlü direnç 25.800 seviyesinde bulunuyor.

“25.100 dolar üzerinde kapanışlar görene kadar bunun ayı piyasası yükselişleri olarak görmeliyiz. Öte yandan bu seviyeden açılan short pozisyonlar kısa vadede riskli görünüyor”.

Binance emir defterine eşlik eden bir grafik, ABD piyasaları açılışından önce likiditenin spot fiyata yaklaştığını gösterdi.

Bitcoin’in şimdilik 24.200 dolarlık destek bölgesini koruması gerekiyor aksi taktirde düzeltme 23.000 tabanına kadar devam edebilir.

Kripto Para Yükselişi Bitti Mi?

Cubic Analytics’in kıdemli piyasa analisti Caleb Franzen, özellikle S&P 500 için düşüş öngörüsünde bulundu ve kripto paraları da içine alan risk piyasaları için dikkatli olunması tavsiyesinde bulundu. Öte yandan yazı hazırlandığı sırada bile kripto para balinaları devam eden geri çekilmede milyonlarca dolarlık alımlar yapmaya devam ediyor.

Popüler trader James Stanley ise yatırımcıları yarın akşam açıklanacak olan FOMC Tutanaklarına odaklanmaya davet etti. Son toplantıda 25bp artış yapan Fed sonraki toplantı için kararını Mart 22 tarihine kadar gelecek verilere göre alacaklarını söylemişti. Fed başkanı günler önce gelen enflasyon verisinde düşüş hızının yavaşladığını gördü ancak daha önümüzdeki ay açıklanacak yeni enflasyon verisi var. Yani bugünden Mart toplantısına dair bir çıkarımda bulunmak güç. Yine de FOMC Tutanaklarında sonraki toplantıya dair ipuçları olabilir.

Yeterince uzun vadede Bitcoin fiyatı eğer sıfıra gitmeyecekse halen ucuz ve kripto para piyasalarında sürekli bir yükseliş görmeyeceğiz. Bugünlerde fiyatlanan şeyleri iyi anlamamız gerekiyor. Kısa bir özet sizin için yararlı olabilir.

En büyük varlık yönetim ve emeklilik şirketlerinden olan Fidelity (10T+ dolar yönetiyor) bireysel müşterileri için kripto para alıp/satabilecekleri bir platform başlattı. Geçtiğimiz yıl sonunda bunu yaptılar ve herkes Bitcoin neden bunu umursamıyor diyordu. Evet bugün bunu umursuyor.

(10T+ dolar yönetiyor) bireysel müşterileri için kripto para alıp/satabilecekleri bir platform başlattı. Geçtiğimiz yıl sonunda bunu yaptılar ve herkes Bitcoin neden bunu umursamıyor diyordu. Evet bugün bunu umursuyor. Çin piyasaya milyarlarca dolar pompaladı ve kapanmadan sonra attıkları bu adımın devamı gelebilir. Bu daha birkaç gün önce oldu ve daha fazla para kripto paralar için daha fazla yükseliş demektir. Piyasaya parayı Fed yerine Çin de pompalasa durum budur.

piyasaya milyarlarca dolar pompaladı ve kapanmadan sonra attıkları bu adımın devamı gelebilir. Bu daha birkaç gün önce oldu ve daha fazla para kripto paralar için daha fazla yükseliş demektir. Piyasaya parayı Fed yerine Çin de pompalasa durum budur. Hong Kong bugünlerde gündemde fakat bu birkaç günlük bir hype değil. Eğer süreç bu şekilde devam ederse ABD’nin kripto merkezi ve blockchain tabanlı yeni teknolojilerin merkezi olmak için bu bölgeyle yarışması gerekecek. Rekabet kriptoya daha fazla iltimas, gevşetilmiş kurallar getirebilir.

bugünlerde gündemde fakat bu birkaç günlük bir hype değil. Eğer süreç bu şekilde devam ederse ABD’nin kripto merkezi ve blockchain tabanlı yeni teknolojilerin merkezi olmak için bu bölgeyle yarışması gerekecek. Rekabet kriptoya daha fazla iltimas, gevşetilmiş kurallar getirebilir. 2022 yılının Şubat ayında Fed faizleri ne seviyedeydi? Aylar sonra hızlı biçimde hangi seviyeye geldi? Önümüzdeki 1 yıl için beklenen ne? Geçtiğimiz yıl çok zor bir dönemde fakat artık Fed’in gidebilecek çok fazla bir alanı kalmadı. Faiz ve enflasyon neredeyse eşitlenecek seviyeye geldi. Peş peşe 75bp faiz artışlarından geçen kripto para piyasası artık tavanın 50 veya 25bp yukarıda olup olmayacağına pek aldırmayabilir.

Ocak başında %60’lık ralli başlamadan söylediğim gibi. Sevinmek için erken ancak korkmak için geç kalınmış bir zamandayız. Eğer kripto paralar sıfıra gitmeyecekse 2022 yılında zaten en büyük kabusu yaşadık. Bundan sonra piyasaların sürekli daha yüksek dipler yaparak yükselmesini beklememiz gerekiyor. Elbette kendi araştırmanızı yaparak stratejilerinizi buna göre oluşturmalısınız ve en doğrusu budur.