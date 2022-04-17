Ulusal Basketbol Ligi organizasyonu (NBA), bu hafta içerisinde “NBAxNFT” adlı kendi değiştirilemez token (NFT) girişiminin lansmanını duyurdu. Profesyonel basketbol ligine göre amaç, “NFT’ler, oyun ve metaverse dahil olmak üzere basketbol ve Web3 ile kesişen her şeyi” sergilemek.

NBA’den Web3, Metaverse ve NFT Girişimi

Popüler koleksiyon NBA Top Shot ve yaklaşmakta olan Golden State Warriors 2022 Playoff duyarlı NFT koleksiyonunun ardından NBA, şu anda bir Twitter hesabı ve Discord kanalından oluşan NBAxNFT’yi adlı bir proje başlattı.

NBAxNFT, “NBA için resmi Web3 evi” olarak adlandırılıyor ve proje basketbolla ilgili her şeyi NFT‘ler, oyun, metaverse ve Web3 fikirleriyle birleştirmeyi amaçlıyor.

Girişimin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Takip eden herkese teşekkürler. Burada yeniyseniz, NBA basketbolu ve Web3 ile ilgili her şeyi paylaşmak için bu alanı kullanmaktan heyecan duyuyoruz. Topluluğumuzla ve NBA Top Shot gibi ortaklarımızla iletişim kurmayı dört gözle bekliyorum.

NBA Top Shot 16 Milyon Satış Gördü

Dapper Labs‘in NBA Top Shot NFT koleksiyonu, NFT koleksiyonlarının tüm zamanların satışları karşısında satış hacmi açısından dokuzuncu sırada yer alıyor. Öyle ki NBA Top Shot, bugüne kadar, NFT‘nin başlangıcından bu yana 885,6 milyon dolara eşit olan toplam 16.006.548 satış gördü.

Ayrıca içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla yakın zamanda başlatılan Discord kanalının 35.000’den fazla üyesi bulunurken ve NBA’ye göre, 2022 Playoff NFT’leri bu hafta sonu yayınlanacak.

NBAxNFT Twitter hesabı, Web3 girişimini ilk başlattığında ayrıntılı olarak, “NFT’ler, oyun ve metaverse dahil olmak üzere basketbol ve web3’ü kesişen her şeyi sergiliyoruz” dedi.

Bununla birlikte dört gün önce NBA’in Golden State Warriors’ı, 2022 Playoff’a duyarlı bir NFT koleksiyonunun lansmanını duyurdu.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla, NBA tarafından Dapper Labs veya Flow blok zincirinin dahil olup olmayacağı henüz açıklanmadı. NBA’in Discord kanalından kaynaklanan tartışmalar, Ethereum‘da yaklaşan NFT düşüşüne işaret ediyor.