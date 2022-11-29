Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Nam Salan Analistten Öldü Denilen O Altcoin İçin Dikkat Çeken Çıkış: Tıkır Tıkır İşliyor

Nam Salan Analistten Öldü Denilen O Altcoin İçin Dikkat Çeken Çıkış: Tıkır Tıkır İşliyor

Popüler kripto para analisti ve stratejisti InvestAnswers'ın anonim sunucusu, öldü denilen en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen altcoin projesinin ölmediğini iddia etti.
10:01
29 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler kripto para analisti ve stratejisti InvestAnswers’ın anonim sunucusu, en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana’nın (SOL) tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yaklaşık yüzde 95 oranında düşerek ağır bir darbe almasına rağmen hala uygulanabilir bir proje olduğunu söyledi.

“Solana Projesi Ölmedi”

InvestAnswers’ın sunucusu, yeni bir video güncellemesinde 440 binden fazla YouTube abonesine Solana‘daki hareketli geliştirme faaliyetinin, SOL’un mevcut fiyatından bağımsız olarak temellerinin hala güçlü olduğunun bir işareti olduğunu belirtti.

Analist, kripto para borsası FTX‘in çöküşünden en çok etkilenen projelerden biri olmasına rağmen Solana’nın ekosisteminin hala diğer birçok en iyi kripto parayı geride bıraktığının altını çizerek şunları söyledi:

İşte buradayız. Solana hala tıkır tıkır işliyor. ‘Her blok bir tıklama saati’, ne derlerse desinler. SOL hala orada, yaşıyor. İnsanlar hala onu geliştirmekle meşgul. Ölmedi. FTX’e ve bununla ilişkili dolandırıcılara maruz kaldığı için gözü morardı, bileği kırıldı ama verilere bakılırsa, özellikle de bugün kelimenin tam anlamıyla çok aktif olmayan diğer tüm kripto para projeleriyle kıyasladığınızda, hayatta kalma şansı çok yüksek gibi görünüyor.

“En Güçlü Kripto Para Projeleri Hayatta Kalacak”

Ünlü kripto para analisti, kripto paraları büyük ölçüde doğası gereği Darwinci olarak gördüğünü ya da en iyi teknolojiye ve en iyi liderlere sahip “en uygun” kripto para projelerinin hayatta kalacağını savunuyor:

Herkes hatırlasın, kripto Darwinisttir. Soru şu: ‘Kim hayatta kalacak? En güçlü olan her zaman hayatta kalır ve en güçlü olanlar daha düşük ücretlere, en yüksek TPS’ye (saniye başına işlem), en merkeziyetsiz, en iyi liderliğe gibi şeylere sahip olanlardır.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Solana ağının yerel varlığı SOL, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,72 yükselişle 13,72 dolardan işlem görüyor. SOL’da ATH 6 Kasım 2021 tarihinde 260,06 dolarla kaydedildi. Altcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 94,72 altında fiyatlanıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Sıcak Gelişme: Popüler Kripto Cüzdanından Önemli Duyuru! Peki Airdrop?
Sıcak Gelişme: Popüler Kripto Cüzdanından Önemli Duyuru! Peki Airdrop?
Bitcoin Ve Bu 6 Altcoin Performanslarıyla Dikkat Çekti! İşte Günün Kazananları!
Bitcoin Ve Bu 6 Altcoin Performanslarıyla Dikkat Çekti! İşte Günün Kazananları!
Veriler Konuşuyor! 3 Altcoin Zirvede! İşte Her Şeyi Özetleyen Rapor!
Veriler Konuşuyor! 3 Altcoin Zirvede! İşte Her Şeyi Özetleyen Rapor!
Terra Classic’te (LUNC) Beklenen Veri Açıklandı! İşte Yıl Sonu Tahmini!
Terra Classic’te (LUNC) Beklenen Veri Açıklandı! İşte Yıl Sonu Tahmini!
Son Dakika! Az Bilinen Altcoin Ethereum’un Kurucu Ortağı Sayesinde Sert Zıpladı!
Son Dakika! Az Bilinen Altcoin Ethereum’un Kurucu Ortağı Sayesinde Sert Zıpladı!
Kripto Para Camiası Bunu Konuşuyor! DOGE’de Olacaklara Şaşa Kalacaksınız!
Kripto Para Camiası Bunu Konuşuyor! DOGE’de Olacaklara Şaşa Kalacaksınız!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük Başarı! Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Paylaşıldı! İşte Kritik Tarih!
Büyük Başarı! Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Paylaşıldı! İşte Kritik Tarih!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Güncel NFT Haberleri
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022