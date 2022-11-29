Popüler kripto para analisti ve stratejisti InvestAnswers'ın anonim sunucusu, öldü denilen en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen altcoin projesinin ölmediğini iddia etti.

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Popüler kripto para analisti ve stratejisti InvestAnswers’ın anonim sunucusu, en güçlü Ethereum (ETH) rakibi olarak gösterilen Solana’nın (SOL) tüm zamanların en yüksek seviyesinden (ATH) yaklaşık yüzde 95 oranında düşerek ağır bir darbe almasına rağmen hala uygulanabilir bir proje olduğunu söyledi.

“Solana Projesi Ölmedi”

InvestAnswers’ın sunucusu, yeni bir video güncellemesinde 440 binden fazla YouTube abonesine Solana‘daki hareketli geliştirme faaliyetinin, SOL’un mevcut fiyatından bağımsız olarak temellerinin hala güçlü olduğunun bir işareti olduğunu belirtti.

Analist, kripto para borsası FTX‘in çöküşünden en çok etkilenen projelerden biri olmasına rağmen Solana’nın ekosisteminin hala diğer birçok en iyi kripto parayı geride bıraktığının altını çizerek şunları söyledi:

İşte buradayız. Solana hala tıkır tıkır işliyor. ‘Her blok bir tıklama saati’, ne derlerse desinler. SOL hala orada, yaşıyor. İnsanlar hala onu geliştirmekle meşgul. Ölmedi. FTX’e ve bununla ilişkili dolandırıcılara maruz kaldığı için gözü morardı, bileği kırıldı ama verilere bakılırsa, özellikle de bugün kelimenin tam anlamıyla çok aktif olmayan diğer tüm kripto para projeleriyle kıyasladığınızda, hayatta kalma şansı çok yüksek gibi görünüyor.

“En Güçlü Kripto Para Projeleri Hayatta Kalacak”

Ünlü kripto para analisti, kripto paraları büyük ölçüde doğası gereği Darwinci olarak gördüğünü ya da en iyi teknolojiye ve en iyi liderlere sahip “en uygun” kripto para projelerinin hayatta kalacağını savunuyor:

Herkes hatırlasın, kripto Darwinisttir. Soru şu: ‘Kim hayatta kalacak? En güçlü olan her zaman hayatta kalır ve en güçlü olanlar daha düşük ücretlere, en yüksek TPS’ye (saniye başına işlem), en merkeziyetsiz, en iyi liderliğe gibi şeylere sahip olanlardır.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Solana ağının yerel varlığı SOL, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,72 yükselişle 13,72 dolardan işlem görüyor. SOL’da ATH 6 Kasım 2021 tarihinde 260,06 dolarla kaydedildi. Altcoin, güncel fiyatlarla ATH’ının yüzde 94,72 altında fiyatlanıyor.