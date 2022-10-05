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Ripple (XRP) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki dava devam ederken, analistlerden çarpıcı açıklamalar geliyor.

XRP’de Teknik Model Neye İşaret Ediyor?

Piyasada Crypto Rand olarak bilinen analiste göre, XRP‘deki teknik model devasa bir rallinin habercisi olabilir. Ortaya çıkacak rallinin herkesi sevinçten ağlatacağını iddia eden analist, söz konusu modelin yanılma payının düşük olduğunu vurguladı. Crypto Rand tarafından paylaşılan grafik, XRPnin simetrik bir üçgen oluşturduğunu gösteriyor. Bir grafikte yükselen üçgen formasyonu bulunuyorsa, kur yükseliş yönünde ilerliyor demektir. Yatırımcıların en sevdiği formasyon, yükselen üçgen formasyonudur. Bu tür modeller tipik olarak konsolidasyon dönemlerinde oluşur. CoinMarketCap’in verilerine göre XRP fiyatı son 24 saatte %3.95 arttı. ve an itibariyle 0,47 dolardan işlem görüyor.

SEC davasında meydana gelen olumlu geişmeler üzerine, XRP geçen ay önemli bir ralli yaşadı. Eylül ayında, her iki taraf da özet karar için başvuruda bulundu. Ayı piyasası ve satış bakısı, XRP fiyatını tekrar olumsuz etkiledi ve 3 Ekim’de 0,43 dolarlık kilit desteği yeniden test etti. Analistlere göre, 0,43 dolar seviyesinin korunması gerekiyor. XRP’nin 0.50 dolar seviyesini geçmesi kritik önem teşkil ediyor. Kripto veri platformu LunarCrush tarafından yayınlanan verilere göre, XRP‘nin üç aylık sosyal medya platformlarındaki etkinliği artıyor.

XRP’ye Destek Çığ Gibi Büyüyor!

ABD’li ünlü ekonomi yazarı Bryant McGill, XRP’nin uzun vadede büyük iler başarabileceğini idia etti. ABD’de eknomi kitapları en çok satanlar listesine giren akademisyen, Ripple’ın dönüm noktasında olduğu bir süreçte projeye desteğini açıkladı. NFT’ler hakkında yakın zamanda yayınlanan etkileyici kitabın yazarı Anndy Lian da takipçilerine XRP almalarını tavsiye etmişti.

Meme token’ları eleşitiren ünlü isim XRP ve ADA’nın işlev ve kullanım alanı olarak fark yarattığını dile getirmişti. “Breaking Bad” televizyon dizisinin önde gelen aktörleriden olan Daniel Moncada da Ripple’ın SEC’i davasından zaferle çıkacağını tweetledi. Bölge Mahkemesi Yargıcı Analise Torres, SEC’e kurumun eski direktörü William Hinman ile ilgili belgelerin mahkemeye sunulmasını emretti.