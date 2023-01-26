Kıdemli bir kripto para analisti, sepetindeki altcoinleri yatırımcılar ile paylaşarak bazılarında yüzde 30'a varan ralli beklediğini açıkladı.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının popüler analisti, önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum (ETH), Ripple (XRP) ve Aptos (APT) için fiyat hedefleri belirlerken, başka bir altcoin üzerindeki pozisyonunu güncellediğini duyurdu.

Ethereum’da Yüzde 30 Ralli Beklentisi

Altcoin Sherpa takma adıyla bilinen uzman analist Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarında 189.700 takipçisine önde gelen akıllı sözleşme platformu Ethereum’un yaklaşık 1.500 dolarlık önemli bir destek seviyesini test ettiğini ve %30 oranında bir rallinin yolda olabileceğini belirtti. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

ETH: 200 günlük EMA (üstel hareketli ortalama), destek için ilk sizsiniz. Bakalım bu tutar mı tutmaz mı?

Ardından Altcoin Sherpa, ödeme odaklı XRP’nin uzun bir süre konsolide olduğunu ve piyasanın geri kalanından düşük performans göstermesinin ardından “iyi göründüğünü” ileri sürdü. Analist 0,44 dolarlık bir dirençle 0,50 dolarlık yukarı yönlü fiyat hedefleri belirledi. Analist açıklamasında şunları söyledi:

Bu tablo iyi görünüyor. Piyasanın geri kalanına göre fazla hareket etmedi ve devam eden çok fazla konsolidasyon var. Bununla birlikte bunun etrafında pek bir anlam yok. Bunun gibi eski altcoinler rastgele hareket etmeye başlayabilir.

Aptos ve LDO Görüşü!

Ripple yorumunun ardından analist, son yedi gün içerisinde %112 oranında artış gösteren Solana’nın (SOL) rakibi Aptos’un daha yolunun olabileceğini belirtti. Fibonacci uzantılarını kullanan Altcoin Sherpa, Aptos’un (APT) kısa vadede 23,70 dolara kadar çıkabileceğini ileri sürdü. Son olarak Altcoin Sherpa , Ethereum staking hizmeti olan Lido’nun (LDO) rallisinin muhtemelen sonuna yaklaştığını ve bir düzeltmenin kapıda olabileceğini vurgulayarak konu hakkında şunları söyledi:

LDO: yakın zaman içerisinde IMO’yu dolduruyor. Kişisel olarak bunun yerine başka paralar arardım.

Öte yandan Tesla’nın kazanç raporunu açıklamasıyla harekete geçen kripto para piyasalarında, Bitcoin yazı kaleme alındığında 24.000 dolar seviyesini zorluyor.