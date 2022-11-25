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Kripto para piyasası krizler nedeniyle zor bir dönemden geçerken, önde gelen bir analist yeni zirvelere ulaşabilecek altcoin’i paylaştı.

Litecoin, Ne Zaman Rekor Kıracak?

Popüler bir analist son zamanlarda ivme kazanmaya başlayan Litecoin’e (LTC) dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni bir strateji videosunda, piyasada DonAlt olarak bilinen analist, 44.400 Youtube abonesine, Litecoin‘in önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 400 doları aşacağını iddia ediyor. Analist LTC’nin bu hedefe Mayıs 2022’de ulaşabileceğini vurguluyor. Uzman LTC’nin öncelikle mevcut değerinden %156 oranında artarak 160 ila 200 dolar aralığına ulaşacağını tahmin ediyor. Litecoin son bir haftada %22’den fazla artışla an itibariyle 78.08 dolardan işlem görüyor. Analist yaptığı açıklamada ”100 dolardan satış yapmayı düşünmüyorum. LTC, 160 ila 200 dolar arasına çıkacak.

Daha sonra 300 ila 400 doları hedeflemesi mümkün. LTC‘nin tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngörebiliyorum. LTC, boğa piyasası sırasında gerçekten çok iyi bir performans göstermedi. Ancak işler değişti. LTC, artık bunu gerçekleştirmek teknik bir görünüme sahip.” ifadelerini kullandı. Stratejist, Litecoin’in piyasa yeniden canlanmaya başladığında diğer altcoinleri geride bırakacağını, yeni zirveye çıkacağını ve daha sonra ise sert bir düzeltme yaşayacağını iddia ettti. Analist, ”Litecoin, emin adımlarla hedefine doğru ilerliyor. Bundan eminim. Eğer altcoin’ler yükselirse, Litecoin daha da yükselecek. Altcoin’ler düşerse, Litecoin de düzeltme yaşayacak” açıklamasını yaptı.

Bitcoin ve Altcoin’ler Ne Zaman Yükselecek?

Birçok analistin bulgularına göre, geçmişteki ayı piyasası ve zincir üstü veriler ile karşılaştırıldığında mevcut ayı piyasasında Bitcoin henüz dip seviyeye ulaşmadı. Uzmanlar bu nedenle BTC’nin 14.000 dolara veya daha düşük seviyelere doğru ivme kaybetmesini öngörüyor. Uzmanlara göre, BTC’nin ivme kazanması için Fed’in para politikasını değiştirmesi gerekiyor.

Ayrıca Twitter’da uzman trader’lar arasında yapılan bir anket, BTC’deki düşüşün derinleşeceğine işaret ediyor. Bazıları bunu ölü kedi sıçraması olarak nitelendirirken, bazıları ise boğa tuzağı olarak değerlendirdi. FTX krizinin etkileri devam ederken, lider kripto para borsası Binance 2 milyar dolarlık bir kurtarma fonu başlattığını duyurdu. Uzmanlara göre Genesis gibi şirketlerin çökmesi domino etkisine neden olarak kripto para piyasasında yeni bir satış baskısına yol açabilir.