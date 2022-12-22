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En büyük 10 kripto para arasında yer alan ve piyasa değerine göre Ethereum rakiplerini alt eden bu kriptoya dikkat. Beklenen performansı 2022 yılı boyunca tam anlamıyla gösteremese de popüler bir altcoin ocak ayında atacağı hamleyle adından fazlasıyla söz ettirebilir. Fakat yazı hazırlandığı sırada Bitcoin değer kaybettiği için popüler altcoin 0,25 dolara düştü.

Cardano (ADA) 2023

Learn Cardano Podcast sunucusu Peter Bui ile yeni bir röportaj yapan COTI başkanı Shahaf Bar-Geffen, ocak ayından itibaren Djed stablecoin projesini nelerin beklediğini açıkladı. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ADA Coin için en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü Vasil hard fork fiyat üzerinde ciddi bir etki oluşturmamıştı. Tıpkı Merge’ün ETH üzerinde beklenen yükselişi tetiklemeyişi gibi ADA Coin de beklenti altı performans gösterdi. Makro-ekonomik taraftaki gelişmeler kripto tarihinin en önemli güncellemelerini gölgede bıraktı.

COTI başkanı Shahaf Bar-Geffen konuyla alakalı şunları söyledi;

“Tüm büyük DEX’lerden trade protokollerine, NFT pazar yerlerine, launchpad’lere kadar her alan 40 civarı anlaşma imzalayarak Djed için zemin hazırladık. Şimdi tüm bu ortaklıkları hayata geçireceğiz. Seçilmiş DEX’lerle başlayacağız. Sanırım lansmanını yapacağımız üç tane olacak. Ve bunlar lansman sürecinin bir parçası olacak. Kullanıcılara likidite oluşturmaları için önemli farming ödülleri verecekler. Buradan başlayacağız ve daha sonra kademeli olarak tüm bu platformlara yayılacağız.”

Djed Pay Cardano

Shahaf Bar-Geffen bu yayında stablecoin‘in piyasaya sürülmesinden sonra Djed Pay‘in de başlatılacağını açıkladı. Buna göre Ethereum’un rakibi Cardano blockchain’i DeFi alanında daha fazla ilgi görecek. Bu durumun Ocak ayında açıklanacak ortaklıklar ve Djed Pay’in faaliyete geçmesiyle ADA Coin fiyatını da hareketlendirmesi bekleniyor. Artan talep ve ağ üzerinde ilgi gören uygulamalar ADA Coin için daha fazla talep doğurabilir. Fakat yine de bugünlerde ADA fiyatı devam eden olumsuz hava nedeniyle 0,25 dolarda bulunuyor.

“Djed, Cardano‘daki DeFi için çok önemli ama aslında daha fazlası olduğunu düşünüyorum: Ödemeler. Djed Pay’i piyasaya süreceğiz… Ve Djed’in kullanımına yönelik ekstra talep elde etmek için bunu yaygınlaştıracağız.”

Bar-Geffen, Djed’in Cardano üzerindeki teknolojisini ve yeteneklerini geliştirmeye devam edeceğini söylüyor.