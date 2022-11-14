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Kripto paralar FTX krizi nedeniyle büyük bir darbe alırken, önde gelen bir platform Ripple (XRP) ve Solana (SOL) tahminlerini açıkladı.

CoinMarketCap, XRP Konusunda İyimser!

Kasım ayı başlarında, XRP fiyatı kripto para piyasasına meydan okumuştu. Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) o dönemde ivme kaybederken, Ripple ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden davadan gelen önemli zaferler sayesinde büyük oranda değer kaydetmişti. Uzmanlara göre, SEC davasında gelecek daha fazla haber, 1 doların aşılmasını sağlayabilir. XRP %25’in üzerinde düşerek an itibariyle 0,35 dolardan işlem görüyor. Genel olarak, XRP düşüş eğilimini sürdürüyor. 0,5 dolar seviyesi, XRP için önemli bir direnç noktası olmaya devam ediyor; Kaydedilen son rallide, XRP düşmeden önce 0,58 dolar seviyesinde reddedildi.

Piyasadaki krize rağmen, CoinMarketCap topluluğu XRP konusunda iyimser. Platform XRP’nin 31 Aralık 2022’ye kadar 0,43 dolardan işlem göreceğini belirtiyor. Bu, %23’lük bir artış anlamına geliyor. Şu ana dek ankette 888 kişi oy kullandı. Piyasada Trading Shot olarak bilinen analiste göre, XRP’nin mevcut fiyatı kısa vadeli yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sunuyor. Uzman, XRP’nin toparlanma ihtimalinin, FTX’in piyasa üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle azaldığını vurguladı. Ancak, orta ve uzun vadede iyimserlik devam ediyor.

Solana, Sürpriz Yapabilir!

FTX’teki likidite krizinin neden olduğu çöküş devam ederken, bu süreçte en fazla etkilenen kripto paralardan biri Solana oldu. Piyasada Maikisch olarak bilinen analist, 13.5 dolardan 1000 SOL aldığını söylüyor. Teknik olarak SOL‘un iyi göründüğüne dikkat çeken analist, 2 yıl sonra SOL’un 300 dolara ulaşmasının şaşırtıcı olmayacağını iddia etti. CoinMarketCap topluluğu da SOL fiyatına dair iyimser bir tahminde bulundu. Topluluk Solana’nın 31 Aralık’a kadar 31.66 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu, SOL’un yıl sonuna kadar %124.01 artacağı anlamına gelir. Solana en son 8 Kasım’da 30 doların üzerinde idi.

FTX krizi Bitcoin’i 16.000 dolar seviyelerine çekerken, zirvesinden yüzde 95 oranında uzak olan Solana (SOL) da FTT ile mevcut krizden en çok etkilenen kripto para oldu. FTX’in iflası Solana’nın da ciddi anlamda değer kaybetmesine sebep oldu. Sonuç olarak SOL 15 doların altında düştü. Bu sert düzeltmenin arkasında FTX ve Alameda’nın yaptığı SOL coin satışları var.