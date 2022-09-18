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Müjde ile Yükselemeyen Metaverse Altcoin! Bu Fiyattan Alınır Mı?

Büyük gelişme tokenin fiyatına etki etmedi. Peki bu seviyelerden almak mantıklı mı? En büyük ikinci metaverse altcoin için son gelişmeler.
10:40
18 Eylül 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçtiğimiz günlerde büyük bir duyuruyla sosyal aktivitede patlama yaşayan metaverse altcoin için sevinç uzun sürmeyebilir. Metaverse odaklı en eski ve popüler kripto paralardan olan Decentraland ikinci sıradaki konumunu sürdürüyor. ApeCoin ise en değerli NFT koleksiyonlarının desteğiyle birincilik tahtında. Peki MANA için ilerleyen günlerde yatırımcıları neler bekliyor?

Decentraland (MANA)

Büyük anlaşmayı kısa süre önce duyuran Decentraland İspanyol futbol liginin en üst kademesi LaLiga ile anlaştı. Bu anlaşma ile LaLiga, Vegas City’de temalı araziler sergileyebilecek. Ayrıca Vegas City, LaLiga’nın amacını ilerleten Decentraland’ın en büyük spor, oyun ve eğlence alanlarına sahiptir. LaLiga’nın franchise ve lisanslama başkanı Stephen Ibbotson şunları söyledi;

“Bu lisans anlaşması, Decentraland gibi yeni ve önemli bir kitleye ulaşmamızı sağlayacak.”

Büyük duyurunun ardından Decentraland’ın NFT satışlarında kayda değer artış görüldü. Veri analitik şirketi LunarCrush da bu artışa dikkat çekti.

Decentraland (MANA) Alınır Mı?

Verilere gören Decentraland için sosyal hacim %89 oranında arttı, sosyal medyada bu platform hakkında konuşanların oranı da %30,3 yükseldi. Bu artış direkt olarak Decentraland’ın NFT taban fiyatlarına da yansıdı. En düşük listeleme fiyatı %9,33 artışla 1,64 ETH’ye yükseldi. Decentral Games’in kurucu ortağı ve CEO’su Miles Anthony, Decentraland’deki faaliyetlerde önemli bir artış olduğuna dikkat çekti. Yakın tarihli bir paylaşımda şunları söyledi;

“Dün, ICE Poker Flex’in canlı yayında 2. gününde, 614 DAU (Günlük Aktif Kullanıcılar) ve oynanan 593 turnuva ile tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştık”.

MANA fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,75 dolardan alıcı buluyor ve güne %1,8’lik artışla devam ediyor. Hacim hafta sonu olduğu için %30 oranında düştü ancak fiyatın son 1 haftalık performansı da iç açıcı değil. Popüler metaverse altcoin son 7 günde 0,81 dolar ile 0,71 dolar arasında hareket etti.

Düşen fiyatlar aynı zamanda yatırımcı karlılığında da kademeli bir düşüşe neden oldu. Geçen ay, MANA için bu oran genellikle 0’ın altında kaldı.

MANA’nın performansı göz önüne alındığında, şimdilik fiyatın yükselmeye eğilimi yok gibi görünüyor. Ciddi anlamda azalan satın alma baskısının ilerleyen günlerde yükselmesi gerekiyor.

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