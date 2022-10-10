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Müjde! Analitik Firması Kanıt Sundu! Bu Altcoin’de Rüzgar Tersine Dönecek!

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, analitik firması Santiment zincir üstü metrikler sayesinde ivme kazanabilecek altcoin'e dikkat çekti.
13:30
10 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, analitik firması Santiment zincir üstü metrikler sayesinde ivme kazanabilecek altcoin’e dikkat çekti.

Ethereum: 135.780 Yeni Adres!

Zincir içi analitik firması Santiment’in Pazar günü attığı bir tweet’te, Cumartesi günü 135.780 yeni Ethereum (ETH) adresinin oluşturulduğunu ve 3 Ocak’taki bir önceki en yüksek seviyeyi %11,1 oranında aştığını açıkladı. Santiment’e göre, bu yükselişin ardından ralli görmek şaşırtıcı olmayacak. Santiment yaptığı açıklamada “Ethereum, ağda 135.780 yeni ETH adresinin ortaya çıkmasıyla Cumartesi günü oluşturulan yeni adreslerde önemli bir artış gördü. Bu, 2022’nin bir sonraki en yüksek seviyesinden (3 Ocak) %11,1 daha fazla ağ büyümesi anlamına geliyor.

Bu metrikteki artışlar genellikle rallileri tetikler” ifadelerini kullandı. Santiment bu artışın sebebini açıklayamasa da, bazı analistler bunun Ethereum ağındaki XENcrypto lansmanından kaynaklanabileceğini düşünüyor. Ethereum’daki en son kripto projesi, token’ı basan 100.000’den fazla cüzdanla çok dikkat çekti. Etherscan verilerine göre XEN şu anda Ethereum’un gas tüketiminin %40’ından fazlasını oluşturuyor.

Satış Baskısı Riski, Devam Ediyor!

Merge sonrası, Ethereum ağının deflasyonist olma sözünü yerine getiremediğinden bahsetmekte fayda var. Özellikle, bu büyük ölçüde ayı piyasasında azalan işlemlerden kaynaklandı ve ağ enflasyonunu yaklaşık %0,21’de bıraktı. Ancak, Cumartesi günü XEN lansmanından bu yana, bu rakam düştü ve yaklaşık %0.13 seviyesinde bulunuyor. XEN, başlangıç ​​arzı ve arz sınırı olmayan bir kripto projesi. Bir katılım konsensüs mekanizması kanıtı üzerinde çalışır ve kullanıcıların yalnızca gas ücretlerini ödeyerek token’ları basmasına izin verir. Ethereum şu anda son yedi gün içinde yaklaşık %2 artışla an itibariyle 1.315.97  dolardan işlem görüyor.

Ethereum, borsalara artan girişle birlikte son haftalarda satış baskısı altındaydı. IntoTheBlock verileri, yatırımcıların geçen hafta borsalara 216 milyon dolar değerinde Ethereum gönderdiğini gösteriyor. Bazı analistler Merge’ün, hem ETH hem de genel olarak kripro para piyasası için haftalar öncesinden  umut ışığı olacağını iddia ettiler. Sosyal medyadaki çılgınlık ve birikim süreci, Ethereum’un güncellemeden birkaç gün önce %10’dan fazla artmasının nedeniydi. Ne yazık ki  Merge’e yönelik heyecanın kaybolmasının hemen ardından Etherum değer kaybetmeye başladı. Uzmanlaa göre, ayı piyasasında Bitcoin (BTC) ve ETH olumlu gelişmelere yeterince tepki vermiyor.

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