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Bir zamanlar kripto para yatırımcıları bu altcoine çok büyük ilgi gösteriyordu. Ancak kripto para kışı onu da vurdu. Fakat son MOOAR hamlesi onu yeniden gündeme getirdi. Kritik faiz kararı ardından eğer pozitif açıklamalar gelirse bazı altcoinler son zamanlarda attığı bu tarz adımlarla ciddi fiyat artışları yaşayabilir.

STEPN

Birkaç hafta önce, popüler move-to-earn (hareket ettikçe kazan) uygulaması STEPN’in sahip olduğu personel sayısını azalttığı ve ana işletmesi Find Satoshi Lab’a ve daha yeni girişimlere odaklandığı yönünde haberler dolaşmaya başladı. Ancak proje temsilcileri bu iddiaları yalanladı. STEPN temsilcileri iddiaları yalanladı ve işten çıkarılanların aylardır aktif olmayan gönüllü elçiler olduğunu belirtti. Ekim ayının ortasında yayınladıkları bir mesajda, topluluklarına seslendiler ve yaklaşan yeni projeler hakkında bilgiler verdiler.

STEPN’in ana şirketi Find Satoshi Lab, yalnızca üyelik yoluyla erişilebilen çok zincirli, bir NFT pazarı olan MOOAR’ın lansmanını duyurdu. Mevcut STEPN fitness uygulaması ve Solana’ya dayalı merkezi olmayan borsa (DEX) DOOAR ile, bir pazar yerinin eklenmesinin şirketin kendi kendini idame ettiren ekosistemini oluşturmasına yardımcı olması bekleniyor.

GMT Token Yorum

Platform tarafından yapılan duyuruda üç uygulamanın “birbirlerine aktif olarak yardımcı olmak için iş birliği yapma” niyetini belirtti. Bunun amacı, GMT tokenine genişleyen ekosistemde yeni kullanım durumları sağlamaktı. Doğal olarak GMT tokene olan talebin artırılması hedefleniyor. İlk çıktığı günden bu yana STEPN ve GMT bir çeşit ponzi olmakla suçlanıyordu.

Platform, NFT pazarlarında ve koleksiyonlarında görülen sıfır telif hakkı eğilimini değiştirdiği için pazara girişte kayda değer bir hamle yaptı. Bunu, platform ücreti ve gönüllü telif ücreti olmadan çıkış yaparak yaptı. GMT token, günlük zaman diliminde token üzerinde yapılan bir incelemeye göre, ağustos ayından bu yana %55’ten fazla düşüş gösterdi. Bununla birlikte, bir kez daha duraklamış gibi görünen bir yükseliş eğilimi başlattığı açıktı.

GMT Token 0,56 ila 0,59 dolar arasında dirençle karşılaştı. Şu anda görünür olan destek seviyeleri 0,47 dolar ile 0,45 arasındadır. RSI şimdilik nötr ancak satış baskının artması onu yeniden ayı trendine sokacak ve bu alana yakın görünüyor.

Özellikle, ekosistemin DEX ve NFT piyasasını içeren tasarımı GMT’nin faydasını artırabilir. Daha fazla kullanıcı ekosisteme katıldıkça ve birçok hizmeti kullandıkça bu durum değer artışına da yol açabilir.