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Kripto para piyasalarında birçok analistten çok daha iyi performans göstermesiyle tanınan bir algoritmik Bot, devam eden ayı piyasasında en yeni portföy tahsislerini paylaşıyor.

Kripto Para Anketi

Real Vision Bot her hafta, bir “ortak akıl” konsensüsü oluşturan algoritmik portföy değerlendirmelerini derlemek için anketler düzenliyor. Botun en son verileri, yatırımcıların Ethereum’u (ETH) güçlü bir şekilde tercih ettiğini ve piyasa katılımcılarının çoğunluğunun portföylerinde ETH’u arttırmak için oy kullandığı yönünde.

İkinci sırada kral kripto para Bitcoin (BTC) yer alırken, onu Ethereum’u ölçeklendirmeye yardımcı olmak için tasarlanmış önde gelen Layer-2 ekosistemi Polygon (MATIC) takip ediyor. Listenin devamında MATIC’in ardından Ethereum rakibi Avalanche (AVAX) ve birlikte çalışabilirlik blok zinciri Polkadot (DOT) geliyor. Bu iki altcoini ise blok zinciri ekosistemi Cosmos (ATOM) takip ediyor. Dünyaca ünlü Bot paylaştığı son raporlarında şu ifadelere yer verdi:

RealVisionExchange kripto anketinin son verileri. Ethereum hala lider, ancak Bitcoin 2. sıraya geri döndü ve onu MATIC ve AVAX takip etti. USDC’nin artık tercih edilmemesi, katılımcıların daha fazla risk almaya hazır olduğunu gösteriyor.

Altcoin Sepeti

RealVision Bot’un seçimlerine gelince, algoritma ağırlıklı olarak MATIC’i tercih ediyor ve stablecoin’lere olan ilgiyi azaltarak daha yüksek bir risk iştahına işaret ediyor. Bot, raporlarda şunları vurguladı:

RealVisionExchange kripto para portföyünün son dağılımı. İlk 3 çok fazla değişmedi, ancak anket katılımcıları nakit maruziyetini azalttı ve şimdi tekrar tamamen riske girdiler. Bot, trend token’lar üzerine birkaç küçük girişimde bulunuyor.

Real Vision Bot, nicelik analisti Moritz Seibert ve istatistikçi Moritz Heiden tarafından birlikte geliştirildi. Real Vision’ın kurucusu ve makro gurusu Raoul Pal, botun tarihi performansını “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi. Eski Goldman Sachs yöneticisi, botun piyasadaki en iyi 20 kripto para biriminin toplamından %20’den fazla daha iyi performans gösterdiğini söylüyor.