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XRP (XRP) fiyatı 0,385 dolar yatay destek alanından aşağı kırıldı. Uzun vadeli simetrik üçgenin destek hattına doğru düşebilir. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden davanın nasıl çözüleceğine bağlı olarak, uzun vadeli görünüm olumlu olabilir.

XRP, Jed McCaleb ve Chris Larsen tarafından oluşturulan Ripple Labs’ın yerel token’ı. Küresel ödemeler için bir ödeme ağı görevi görür ve yok denilebilecek bir maliyetle neredeyse anında XRP işlemleri sunar.

XRP Fiyatı Kısa Vadeli Önemli Seviyeden Aşağı Kırıldı

XRP fiyatı 13 Haziran’dan bu yana yükselen bir destek çizgisi boyunca yukarı doğru hareket etti. Artış 23 Eylül’de 0,56 dolarlık en yüksek seviyeye ulaştı. XRP fiyatı o zamandan beri azalan bir direnç çizgisinin altına düştü. Destek ve direnç çizgileri birlikte nötr bir formasyon olarak kabul edilen simetrik bir üçgen oluşturuyor.

Fiyat 0,385 dolarlık yatay destek alanının üzerinde işlem gördüğü için 25 Kasım’dan bu yana Ripple hareketi başlangıçta yükseliş eğilimli görünüyordu. Bununla birlikte, takip eden düşüş 14 Aralık’ta bir bozulmaya ve sonraki 24 saat boyunca bölgenin altında bir günlük kapanışa neden oldu. Bu kırılım aynı zamanda 50 çizgisinden (kırmızı simgeler) bir RSI reddi ile birleştirildi. Bunların her ikisi de düşüş işareti olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak, olası XRP fiyat tahminlerinden birisi üçgenin destek hattına doğru bir düşüş olabilir. Günlük kapanışın 0,385 doların üzerine çıkması bu düşüş görünümünü geçersiz kılabilir. Düşüş görünümüne rağmen, olumlu XRP haberleri yakında gelebilir. Ripple Labs’ın yerel token’ı olarak hizmet veren XRP, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile devam eden bir yasal savaş içinde. Ripple’ın hukuk ekibi, SEC’in bir yatırım sözleşmesinin varlığını kanıtlayamadığını savunarak 2 Aralık’ta son sunumunu yaptı.

Davanın olumlu sonuçlanması XRP fiyatında da uzun vadede olumlu bir etki yaratabilir. Bununla birlikte, SEC’in LBRY’ye karşı zaten yasal bir savaş kazandığını ve token’larını menkul kıymet olarak kabul ettiğini belirtmek gerekir.

Uzun Vadeli Yapı Hâlâ Sağlam Mı?

Günlük zaman dilimindeki düşüşe rağmen, haftalık zaman dilimindeki yükseliş yapısı hala sağlam görünüyor. XRP fiyatı uzun vadeli azalan direnç çizgisinden çıktı ve daha sonra bunu destek olarak doğruladı.

Daha da önemlisi, haftalık RSI’daki yükseliş sapması eğilim çizgisi (yeşil) hala sağlam. Sapma, kırılmaya neden olan yukarı yönlü hareketten önce gerçekleşmişti. Sonuç olarak, çizgi yerinde olduğu sürece yükseliş yapısının sağlam olduğu düşünülebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.