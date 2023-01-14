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Milyarlarca Dolar Oyuna Girdi! Kripto Paralar Hızla Yükseliyor! Neden Artıyor?

Kripto para yatırımcılarının risk iştahı artmaya başladı. Tarihi dirençler yıkılıyor. Milyarlarca dolar oyuna girdi.
08:52
14 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları uzun bir aranın ardından bekledikleri yeşil günlerinden birine nihayet uyandı. Günlük kapanışı 21.000 doların üzerinde yapan Bitcoin yeniden 200 günlük ortalamasının üzerine çıktı. Sevinmek için erken ancak korkmak için geç kalınmış bir zamanda artık yatırımcılar beklediğini almaya başlıyor. 2023 yılına dair artan iyimserlik ve piyasaya akan milyarlarca dolar.

Milyarlarca Dolarlık Kripto Hareketi

Blockchain veri analizi şirketi QryptoQuant Türkiye saatiyle 01:00-04:00 arasında büyük bir hareket tespit etti. Son 3 saat içinde, biri(leri) piyasa emirleriyle yaklaşık 4 milyar dolarlık Bitcoin pozisyonu oluşturdu. Tüm kripto para borsalarında 24 saatte 500 milyon doların üzerinde short pozisyon tasfiye edildi. Birkaç gün önce kripto paraların kümülatif işlem hacminin 22 milyar dolara kadar gerilediğini düşünürsek saatler içinde açılan 4 milyar dolarlık alım yönlü pozisyonun ne kadar büyük bir adım olduğunu daha iyi anlayabiliriz.

Birkaç gündür Bitcoin madenci hisselerinde enteresan yükselişler görülüyordu. Ralliyi önceden gören kurumsal yatırımcılar süreçte kazanç elde etmek için Bitcoin madenciliği yapan şirketlerin hisselerinde alım yönlü pozisyon aldı ve %50’nin üzerinde fiyat artışlarının yaşanmasını sağladı. Mevcut Bitcoin fiyatı artık madencilerin zararına mining yapmadığını gösteriyor ve bu durum madencilerden gelen BTC satışlarının da önemli ölçüde azalacağını gösteriyor.

Kripto Paralar Yükseliyor

Elbette yükselen tek şey kripto paralar değil. Coinbase Premium Endeksi de son fiyat hareketinin ardından yönünü yukarı çevirdi. Grayscale gibi devlerin daha fazla kan kaybetmemesi için ihtiyaç duyduğu yükselişin başlamış olması piyasadaki hissiyatın daha da iyileşmesi için bir fırsat olabilir. Bazı altcoinler mevcut yükselişten daha fazla faydalandı. Örneğin ChatGPT lansmanından bu yana parabolik büyüme gören yapay zeka altcoinleri tarihi zirvelerini hedefliyor. Metaverse odaklı kripto paralar da aşırı satışların etkisinden kurtulup günlükte %20’yi aşan kazançlar gören grup arasında yer alıyor.

Bitcoin, 3 ay içinde gerçekleşen fiyatın direncini bugün aşmayı başardı. Balinaların satış baskısı Eylül 2022’den bu yana azalıyor. Alıcı Alış Satış Oranı (SMA 7) Mart 2019’dan bu yana 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yine de mevcut yükselişin soluksuz devam etmesi pek mantıklı görünmüyor. Ani geri çekilmelere karşı yatırımcıların stop noktaları belirlemeleri faydalarına olabilir.

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