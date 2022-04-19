Popülaritesi giderek artan metaverse oyunlarına, yine Play to Earn (P2E) yani oyna kazan mantığı ile yeni bir oyun bu altcoinden geliyor.

Piyasa değerine göre bakıldığında 9. en büyük altcoin olan Cardano (ADA), NFT tabanlı Play to Earn (P2E) modeli ile desteklenen Cardanlonia (LONIA) için 420.000 dolar topladığını duyuruyor. Böylece kripto piyasasının devlerinden olan Cardano, metaverse’e de adım atarak büyümesini güçlendiriyor.

Nedir Bu Cardalonia?

Cardalonia, genel olarak Cardano blockchaininde oyun deneyimi oluşturmayı ve yatırımcıların NFT’lere sahip olup takas edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor. Oyun, orta çağda geçecek olup dijital arsa temelinde ilerlemeyi planlıyor. Ayrıca Cardano ekibi, oyun içerisi kazanç ve merkezi olmayan altyapının daha ilerilere gideceği bir metaverse dünyası için çalıştıklarını vurguluyor.

Oyuncular, oyun içerisinde klan seçebiliyor, NFT oluşturabiliyor ve bunları Cardalonia arsalarına yerleştirebiliyor. Ayrıca ekip, Cardalonia Land’de oyuncuların kendi sahnelerini ve senaryolarını oluşturabileceklerini de belirtiyor. Platform içerisindeki klanlarda oyuncular, avatar ile katılım sağlıyor. Daha sonrasında ise oyuncuların dijital arsa satın alması ve bir klana katılması bekleniyor. Ayrıca bu platform, kendi yerel tokenı olan LONIA ile oyun içerisinde alışveriş ve takas da yapılmasına izin veriyor.

Diğerlerinden Farkı ne?

Ekip, metaverse evreninin oyun açısından diğer oyunlara göre nadirlik ve değişmezlik vaat etmesiyle öne geçtiğini belirtiyor. Dolayısıyla ekip, Cardano’nun da bundan geri kalmayacağını hatta birçok metaverse evrenine göre daha iyi performans sergileyeceklerini vurguluyor. Projenin kurucularından olan Vasil Air, Ethereum blockchaini üzerinde kurulu olan Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND) gibi hali hazırda mevcut metaverse evrenlerinin bu projeyle aşılacağını belirtiyor. Ayrıca kurucu, kendi platformlarının daha yaratıcı ve daha çok etkileşim içeren bir metaverse oyunu olacağını savunuyor.

Ayrıca Cardalonia’nın aldığı bu yatırımın henüz kim tarafından sağlandığı bilinmese de ekip, melek yatırımcılar tarafından gelen bu yatırım ile ön finansmanı sağladıklarını belirtiyor. Bunun yanı sıra Cardalonia’nın, Ağustos 2022 gibi piyasaya sürmesi ve yerel tokenının da borsalarda listelenmeye başlaması bekleniyor.