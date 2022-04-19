X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Metaverse Oyunlara Bir Yenisi de Bu Altcoin Tabanlı Olarak Geliyor!

Popülaritesi giderek artan metaverse oyunlarına, yine Play to Earn (P2E) yani oyna kazan mantığı ile yeni bir oyun bu altcoinden geliyor.
16:30
19 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Piyasa değerine göre bakıldığında 9. en büyük altcoin olan Cardano (ADA), NFT tabanlı Play to Earn (P2E) modeli ile desteklenen Cardanlonia (LONIA) için 420.000 dolar topladığını duyuruyor. Böylece kripto piyasasının devlerinden olan Cardano, metaverse’e de adım atarak büyümesini güçlendiriyor.

Nedir Bu Cardalonia?

Cardalonia, genel olarak Cardano blockchaininde oyun deneyimi oluşturmayı ve yatırımcıların NFT’lere sahip olup takas edebilecekleri bir platform olmayı hedefliyor. Oyun, orta çağda geçecek olup dijital arsa temelinde ilerlemeyi planlıyor. Ayrıca Cardano ekibi, oyun içerisi kazanç ve merkezi olmayan altyapının daha ilerilere gideceği bir metaverse dünyası için çalıştıklarını vurguluyor.

Oyuncular, oyun içerisinde klan seçebiliyor, NFT oluşturabiliyor ve bunları Cardalonia arsalarına yerleştirebiliyor. Ayrıca ekip, Cardalonia Land’de oyuncuların kendi sahnelerini ve senaryolarını oluşturabileceklerini de belirtiyor. Platform içerisindeki klanlarda oyuncular, avatar ile katılım sağlıyor. Daha sonrasında ise oyuncuların dijital arsa satın alması ve bir klana katılması bekleniyor. Ayrıca bu platform, kendi yerel tokenı olan LONIA ile oyun içerisinde alışveriş ve takas da yapılmasına izin veriyor.

Diğerlerinden Farkı ne?

Ekip, metaverse evreninin oyun açısından diğer oyunlara göre nadirlik ve değişmezlik vaat etmesiyle öne geçtiğini belirtiyor. Dolayısıyla ekip, Cardano’nun da bundan geri kalmayacağını hatta birçok metaverse evrenine göre daha iyi performans sergileyeceklerini vurguluyor. Projenin kurucularından olan Vasil Air, Ethereum blockchaini üzerinde kurulu olan Decentraland (MANA) ve The Sandbox (SAND) gibi hali hazırda mevcut metaverse evrenlerinin bu projeyle aşılacağını belirtiyor. Ayrıca kurucu, kendi platformlarının daha yaratıcı ve daha çok etkileşim içeren bir metaverse oyunu olacağını savunuyor.

Ayrıca Cardalonia’nın aldığı bu yatırımın henüz kim tarafından sağlandığı bilinmese de ekip, melek yatırımcılar tarafından gelen bu yatırım ile ön finansmanı sağladıklarını belirtiyor. Bunun yanı sıra Cardalonia’nın, Ağustos 2022 gibi piyasaya sürmesi ve yerel tokenının da borsalarda listelenmeye başlaması bekleniyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Balinalar Bu Altcoinde Düşüşü Öngördü Mü? Enteresan Veriler!
Balinalar Bu Altcoinde Düşüşü Öngördü Mü? Enteresan Veriler!
Cardano Kurucusu Charles Hoskinson’dan Elon Musk’a Çağrı!
Cardano Kurucusu Charles Hoskinson’dan Elon Musk’a Çağrı!
Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) Kısa Vadeli Tahminler!
Ripple (XRP) ve Cardano (ADA) Kısa Vadeli Tahminler!
Ethereum (ETH) Rakibinden Güncelleme Açıklaması: Fiyata Etkisi Ne Olur?
Ethereum (ETH) Rakibinden Güncelleme Açıklaması: Fiyata Etkisi Ne Olur?
Cardano (ADA) Haberleri! ADA Fiyat Grafiği!
Cardano (ADA) Haberleri! ADA Fiyat Grafiği!
Cardano’da Artık Bu NFT Koleksiyonu Olacak!: ADA Fiyatı Nasıl Etkilendi?
Cardano’da Artık Bu NFT Koleksiyonu Olacak!: ADA Fiyatı Nasıl Etkilendi?
Bu Altcoin Daha Fazla Düşüş Yaşayabilir!
Bu Altcoin Daha Fazla Düşüş Yaşayabilir!
Cardano’nun Kurucusundan Bitcoin (BTC) Açıklaması!
Cardano’nun Kurucusundan Bitcoin (BTC) Açıklaması!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor
Bu NFT Koleksiyonu Patladı! Koleksiyonun Kısa Zamandaki Başarısı Dikkat Çekiyor
Müzik NFT’si Alanında Kimler Var: Snoop Dogg Neler Yapıyor?
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi'nin NFT Hamlesi
NFT Sektöründe Önemli Gelişmeler Yaşanıyor! İşte Otomobil Devi’nin NFT Hamlesi
Ben Sadece Bir JPEG Değilim!
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
DeFi Altcoin Hacklendi! Saatli Bombalar Patlıyor!
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022