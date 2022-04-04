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Metaverse Coinler: MANA Analiz, Sandbox Coin, AXS Coin Yorum!

En popüler metaverse coinlerin güncel görünümü ne? Kısa vadede hangi seviyeler görülebilir?
20:40
4 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Geleceğin nasıl bir şey olacağını merak ediyorsanız metaverse üzerinde çalışan şirketleri mutlaka incelemelisiniz. Giyilebilir teknolojilerin geldiği nokta, dev sosyal medya şirketlerinin metaverse odaklı dönüşümü ve daha birçok gelişme, bize metaverse ve gelecek hakkında fikir veriyor. Peki son durum ne en popüler metaverse coinleri ne durumda?

Decentraland (MANA) Analiz

Decentraland (MANA) yazı hazırlandığı sırada 2,62 dolardan alıcı buluyor. Fiyat dört saatlik grafikte 100 ve 200 günlük ortalamanın üzerinde bulunuyor. RSI nötr ve MACD negatif seyrini devam ettiriyor. MANA 2,71 dolar hedefinin üzerinde bir süre kaldı fakat Bitcoin’in belirsiz seyri onu yeniden aşağıya çekti. Alt destek 2,53 ve 2,35 doların yakından izlenmesi gerekiyor.

Yukarıda ise 2,92 ve 3,16 dolar hedefleri bulunuyor.

The Sandbox Coin (SAND)

SAND hali hazırda 3,40 dolardan alıcı buluyor. Güne yaklaşık %4 zararla devam eden metaverse coin SAND, piyasadaki belirsizlikten payını alıyor. Fiyat 200 günlük ortalamanın (3,33) üzerinde bulunuyor. RSI aşırı satış bölgesine yaklaşıyor.

Kısa vadede 3,33 dolar seviyesinin üzerinde kalması önemli, fiyat 3,57 doları kalıcı olarak aşmalı. Bitcoin 48.000 dolar seviyesini yeniden test ederse SAND fiyatı da 4,24 ve 4,86 dolar hedeflerine ulaşabilir.

Axie Infinity (AXS)

Ronin hack haberi AXS fiyatını da olumsuz etkiledi. Kripto tarihinin en büyük soygunlarından birinde tam 625 milyon dolarlık kripto para çalındı. Fakat Axie Infinity oyuncularında ciddi bir kayıp yok ve aktiflik artmaya devam ediyor. AXS token yazı hazırlandığı sırada %5 zararla 63 dolardan alıcı buluyor.

Birçok uzmana göre yaşanan hack sebebiyle düşen fiyat bir alım fırsatı veriyor. Fakat Bitcoin’in bu seviyelerden daha da aşağıya düşmesi ve 40.000 doların altında kalması halinde AXS daha ciddi kayıplar yaşayabilir. Güçlü destek 58 dolar ve 52 dolardır. Fiyat 67 doları kısa vadede aşarsa buradan bir geri dönüş başlayabilir. En iyi senaryoda 70, 81 ve 93 dolar seviyelerinde kademeli satış yapılabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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