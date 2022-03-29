Futbol camiasının en ünlü isimlerinden olan Lionel Messi, bu fan token firması ile anlaşarak yeni reklam yüzü oluyor.

Lionel Messi, kripto fan token firması olan Socios’un reklam yüzü olmak için 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Messi bu hareketiyle, Tom Brady ve LeBron James gibi ünlü spor yıldızlarını takip etmiş oldu. Böylece kripto ve spor dünyası arasında büyüyen ortaklıklara önemli bir tanesi daha eklendi.

Messi ve Socios

Messi, daha önce ödemelerinin bir kısmını kripto para birimleri ile alabileceğini de belirtmişti. Bu anlaşma ile Messi’nin, Kasım ayında başlayacak olan Katar Dünya Kupası hazırlık maçlarında Socios’u tanıtması bekleniyor.

Socios, anlaşmanın kripto ödemeleri barındırmadığını ve üç yıl süreceğini belirtiyor. Buna ek olarak Socios’un; PSG, Barcelona, Juventus ve Manchester City gibi dev futbol kulüpleri de dahil olmak üzere 130’dan fazla spor organizasyonu için fan token anlaşmalarının olduğu da biliniyor. Socios, Chiliz (CHZ) yerel tokenı ile bu anlaşmalara destek oluyor.

Kripto-Spor İlişkisi

Fan tokenlar, yatırımcılarının kulüpleriyle ilgili kararlarda oy kullanım hakkına sahip olmasına izin veriyor. Burada önemli olan ne kadar fan token tutulduğu da oluyor ve dolayısıyla ne kadar çok token sahibi olunursa o kadar takımda alınacak kararlarda etkili olunabiliyor. Bu kararlar, takımın marşı ve forma renkleri gibi kulüp için önemli gelişmeleri içeriyor. Ancak bazı taraftar grupları, bu karar organizasyonuna girişin yüzeysel katılımlardan ibaret olduğunu ve artık bunun maliyetinin giderek arttığını söyleyerek durumu eleştiriyor.

Tom Brady, geçen yıl FTX’de bir hisse senedi almıştı ve şirketin kripto elçisi olmuştu. LeBron James ise, Ocak ayında FIFA ile anlaşma imzalayan Crypto Com ile çok yıllı bir ortaklık imzalamıştı. Messi de artık Socios’un kripto yüzü oluyor. Bu gelişme ile beraber uzmanlar hem kripto-spor ilişkisinin trendinin arttığını belirtiyor hem de Chiliz (CHZ)’nin fiyatına olumlu etkisi olabileceğini bildiriyor.