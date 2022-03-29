X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  • Altcoin
  •   Messi’den Büyük Ortaklık: Fan Token Firması ile Anlaştı!

Messi’den Büyük Ortaklık: Fan Token Firması ile Anlaştı!

Futbol camiasının en ünlü isimlerinden olan Lionel Messi, bu fan token firması ile anlaşarak yeni reklam yüzü oluyor.
15:25
29 Mart 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Lionel Messi, kripto fan token firması olan Socios’un reklam yüzü olmak için 20 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Messi bu hareketiyle, Tom Brady ve LeBron James gibi ünlü spor yıldızlarını takip etmiş oldu. Böylece kripto ve spor dünyası arasında büyüyen ortaklıklara önemli bir tanesi daha eklendi.

Messi ve Socios

Messi, daha önce ödemelerinin bir kısmını kripto para birimleri ile alabileceğini de belirtmişti. Bu anlaşma ile Messi’nin, Kasım ayında başlayacak olan Katar Dünya Kupası hazırlık maçlarında Socios’u tanıtması bekleniyor.

Socios, anlaşmanın kripto ödemeleri barındırmadığını ve üç yıl süreceğini belirtiyor. Buna ek olarak Socios’un; PSG, Barcelona, Juventus ve Manchester City gibi dev futbol kulüpleri de dahil olmak üzere 130’dan fazla spor organizasyonu için fan token anlaşmalarının olduğu da biliniyor. Socios, Chiliz (CHZ) yerel tokenı ile bu anlaşmalara destek oluyor.

Kripto-Spor İlişkisi

Fan tokenlar, yatırımcılarının kulüpleriyle ilgili kararlarda oy kullanım hakkına sahip olmasına izin veriyor. Burada önemli olan ne kadar fan token tutulduğu da oluyor ve dolayısıyla ne kadar çok token sahibi olunursa o kadar takımda alınacak kararlarda etkili olunabiliyor. Bu kararlar, takımın marşı ve forma renkleri gibi kulüp için önemli gelişmeleri içeriyor. Ancak bazı taraftar grupları, bu karar organizasyonuna girişin yüzeysel katılımlardan ibaret olduğunu ve artık bunun maliyetinin giderek arttığını söyleyerek durumu eleştiriyor.

Tom Brady, geçen yıl FTX’de bir hisse senedi almıştı ve şirketin kripto elçisi olmuştu. LeBron James ise, Ocak ayında FIFA ile anlaşma imzalayan Crypto Com ile çok yıllı bir ortaklık imzalamıştı. Messi de artık Socios’un kripto yüzü oluyor. Bu gelişme ile beraber uzmanlar hem kripto-spor ilişkisinin trendinin arttığını belirtiyor hem de Chiliz (CHZ)’nin fiyatına olumlu etkisi olabileceğini bildiriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
30 Güvenlik Önlemine Dikkat! Kripto Para Cüzdanınız Kolayca Hacklenebilir!
İlgili Yazılar
Aave (AAVE) ve Ethereum’un (ETH) Rakibi Bu 2 Altcoin ATH’ye İlerliyor!
Aave (AAVE) ve Ethereum’un (ETH) Rakibi Bu 2 Altcoin ATH’ye İlerliyor!
Bir Altcoin Daha ATH’ye İmza Attı: Solana ve Waves Grafikleri!
Bir Altcoin Daha ATH’ye İmza Attı: Solana ve Waves Grafikleri!
Popüler Altcoin’den Yeni ATH: Tüm Zamanların En Yüksek Fiyat Seviyesine Ulaştı!
Popüler Altcoin’den Yeni ATH: Tüm Zamanların En Yüksek Fiyat Seviyesine Ulaştı!
Ralli Sinyali Veriyor! Ünlü Analist ADA, NEAR ve Bu İki Altcoin İçin Güncel Tahminlerini Paylaştı
Ralli Sinyali Veriyor! Ünlü Analist ADA, NEAR ve Bu İki Altcoin İçin Güncel Tahminlerini Paylaştı
Piyasadaki Yükseliş İvmesi Devam Ediyor: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Piyasadaki Yükseliş İvmesi Devam Ediyor: Bitcoin (BTC) ve Altcoin’lerde Son Durum!
Bu Metaverse Altcoin’den Dev Anlaşma! 170 Milyon Oyuncu!
Bu Metaverse Altcoin’den Dev Anlaşma! 170 Milyon Oyuncu!
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Pazarından Sohbet Özelliği Güncellemesi: Token’ının Fiyatı Uçtu!
Dev Banka, Instagram'ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Dev Banka, Instagram’ın NFT Hamlesini Değerlendirdi! Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Kripto Paralarla Pasif Gelir! En İyi 3 Oyna-Kazan (P2E) Projesi!
Analist: “Bu 3 Metaverse Projesini Mutlaka Takip Edin!”
Son Teknik Analizler
MATIC, LRC, XRP ve ADA Coin Yorumları!
Solana (SOL), Cardano (ADA) ve Polkadot (DOT) Grafik!
Bitcoin, LUNA, AVAX, ETC ve EGLD Yorum!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Yorum!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bu Altcoin’ler Yükselişe Liderlik Ediyor: İşin İçinde DeFi Var!
Ünlü Borsa’dan DeFi Projesi: CeFi ve DeFi Birleşimi!
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin'ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
İki DeFi Protokolü Saldırıya Uğradı! Bu Altcoin’ler Çakıldı! İşte Saldırının Bilançosu
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Popüler DeFi Projesi Saldırıya Uğradı! 1.007 Ethereum (ETH) Çalındı
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022