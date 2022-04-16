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Messari, Güncel Metriklere İşaret Etti: Avalanche’da (AVAX) Teknik Görünüm!

Kripto araştırma şirketi Messari, Avalanche (AVAX) adına güncel metriklere dikkat çekti.
09:03
16 Nisan 2022
Yazar: Ali Eren Girişken

Kripto araştırma şirketi Messari, Avalanche blokzincirinde kaydedilen günlük işlem sayısının, Ethereum ağında kaydedilen günlük işlem sayılarına önemli ölçüde yaklaştığını belirtti. Ayrıca Messari, ilerleyen dönemlerde ağa gelecek önemli güncellemer ile birlikte Avalanche ağındaki işlem ücretlerinde ciddi bir düşüş olabileceğini ifade etti.

Messari, Güncel Verilere İşaret Etti

Messari, Avalanche’da kaydedilen günlük işlem sayısının 2022’nin ilk çeyreğinde Ethereum ağında kaydedilen günlük işlem sayılarına önemli ölçüde yaklaştığını ifade etti. Güncel verilere işaret ederek günlük işlem sayılarındaki artışa dikkat çeken Messari, ayrıca mevcut durumda Avalanche‘ın günlük işlem sayısı olarak 2022’nin ikinci çeyreğinde Ethereum’u geçebileceğini belirtti. Ek olarak kripto araştırma şirketi Messari, Avalanche ağındaki işlem ücretlerinin günlük işlemlere göre yukarı yönlü bir eğilim gösterse de ağdaki önemli güncellemeler ile işlem ücretlerinin de önemli ölçüde düşebileceğini ifadelerine ekledi.

Avalanche (AVAX) Güncel Teknik Görünüm

Piyasadaki düşüş eğilimi ile birlikte son haftalarda aşağı yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye başlayan AVAX, son 1 haftalık zaman diliminde ortalama %8 oranında değer kaybetti. AVAX, hafta içerisinde 73 dolar fiyat seviyelerinden alım yönlü bir tepki ile karşılaştı. Piyasadaki mevcut düşüş eğilimi ve yüksek volatilitenin de etkisiyle AVAX, kaydettiği son fiyat hareketlerinin ardından 77 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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