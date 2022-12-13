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Merkez Bankası Başkanı: Kripto Para Yatırımcıları Buna Hazır Olsun!

Kripto para yatırımcılarını rahatsız eden açıklamalar. Merkez Bankası Başkanı konuştu, işte detaylar.
15:10
13 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün Bitcoin 17.500 dolara kadar çıktı ancak yatırımcılar buna sevinemiyor. Çünkü beklenen şey olmaya başladı. Bitcoin hakimiyeti %39’un üzerine yeniden çıktı. Eğer kripto paralarda gerçek bir dip göreceksek geçmişte olduğu gibi bunun en az 10 puan daha artması beklenecektir. Binance, SEC ve daha birçok konu bugünün gündemi meşgul ederken İngiltere Merkez Bankası sahneye çıktı.

Kripto Paralar Ölecek

İngiltere Merkez Bankası başkanı Andrew Bailey geçmişte birçok kez kripto paraları hedef alan sert açıklamalarda bulunmuştu. LUNA olayının ardından yaşanan FTX çöküşü kripto para karşıtlarına daha sert söylemlerde bulunma yetkisi vermişe benziyor. Piyasalara dair güveni baltalayan bu olayların kripto para imajını yerle bir ettiği yadsınamaz bir gerçektir. İngiltere Merkez Bankası başkanı biraz önce yaptığı konuşmasında şunları söyledi.

FTX olayı Amerika için ciddi bir sorun ve yine, yeniden kripto paraların işsel bir değeri olmadığı görüşümü tekrarlıyorum. Daha önce de söylediğimiz gibi yatırımcılar paralarını kaybetmeye hazır olmalı”.

BoE Başkanı Bailey artık kripto paralar için yolun sonuna gelindiğini düşünüyor. Geçmişteki açıklamalarına paralel bu söylemler bazı sorunlara neden olacak. Özellikle İngiltere bölgesinde hizmet vermek isteyen kripto şirketinin işi daha da güçleşebilir.

Kripto Paralar Ölmeyecek

Kripto para karşıtı siyasiler, bürokratlar ve hatta gelenekselci ekonomistler ölecek dese de kripto paralar ölmeyecek. Geçmişte Bitcoin hakkında yüzlerce kez öldü denildi. Kripto paraların artık ölüm yolculuğuna çıktığını söyleyen makaleler ana akım medyada manşetten paylaşıldı. 2020 yılında Bitcoin 3.000 dolarlı seviyelere indiğinde benzer şeyler söylendi. Mt Gox, döneminin en büyük borsasıydı ve Binance borsasından çok daha piyasaya hâkim bir konumdaydı. Hacklendi ve yine aynı şeyler söylendi. Kripto paralar ölüyor.

Eğer geçmişteki tecrübelerimize benzer bir gelecek yaşayacaksak ana akım medyanın kazanç umuduyla artık kripto paralarla ilgili yazıp çizmemesi gerekmez mi? Her gün içinde hiçbir kayda değer bilgi bulunmayan haberlerini internet sitelerinde neden yayınlıyorlar? Tek bir amaçları var, kripto paralara inanan ve güvenen yatırımcıların üzerinden kazanç elde etmek. Eğer kripto paralar ölüyorsa, insanların bundan uzak durması gerektiği hakkında haberler yapıyorlarsa birkaç yıl sonra boğa sezonunda Bitcoin haberleri yapmasınlar?

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