X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Meme Token’lar DOGE ve Shiba’da Son Durum!

Kripto para piyasasının en popüler iki meme token’ı Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’daki (SHIB) son grafiklere bir göz atalım.
20:20
18 Haziran 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri tarihlerindeki en büyük düşüşlerden birini yaşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 20.000 dolar altına gerilerken tüm altcoin’lerde de kırmızı bir tablo hakim. Piyasanın en popüler iki meme token’ı Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’daki (SHIB) son grafiklere bir göz atalım.

Dogecoin (DOGE)

7,15 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 10 kripto para ve en büyük meme token olan DOGE, yazının kaleme alındığı sırada 0,053 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak %5 değer kaybeden DOGE’nin bir ay önceki fiyatının yüzde 36 altında işlem gördüğü ifade edilebilir.

DOGE, 8 Mayıs’ta kendi rekorunu kırmış ve 0,73 dolara kadar yükselmişti. Şu anda ise meme token rekor seviyesinin %92 altında işlem görüyor. Buna ek olarak analistler şu an için DOGE 0,055 doların bir direnç olarak işlem gördüğünü ve bir toparlanma ile bu seviyenin kırılması halinde 0,60 doların test edilebileceğini düşünüyor.

Bunun yanında yapılan yorumlara göre 0,049 dolar DOGE için şu anda destek görevi görüyor eğer bu seviye kaybedilirse DOGE’nin 0,045 doları test edebileceği ifade ediliyor.

Shiba Inu (SHIB)

Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük meme token konumunda bulunan SHIB, yazının kaleme alındığı sırada 0,0000078 dolardan işlem gören. Buna ek olarak SHIB’in son 24 saatte yaklaşık olarak %4 değer kaybettiği görülüyor. Ancak Shiba bir ay önceki fiyatının %32 altında işlem görüyor.

Analistlere göre kötü giden piyasa koşullarında SHIB yakımları fiyata yansımıyor. Bununla birlikte Shiba için 0,0000074 dolar destek görevi görürken 0,000080 doların direnç olduğu ifade ediliyor. Yukarı yönlü hacimli bir hamle Shiba’da 0,0000085 doların test edilmesini beraberinde getirebilir.

Bununla birlikte eğer genel düşüş devam ederse 0,0000074 dolarlık destek kırılabilir ve 0,0000070 dolar test edilebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Büyük DOGE İddiası: “Bu Seviyeyi Görmezse YouTube Kanalımı Kapatırım!”
Büyük DOGE İddiası: “Bu Seviyeyi Görmezse YouTube Kanalımı Kapatırım!”
Son Dakika: Elon Musk’a 258 Milyar Dolarlık Dogecoin (DOGE) Davası!
Son Dakika: Elon Musk’a 258 Milyar Dolarlık Dogecoin (DOGE) Davası!
Bu Altcoini Satmak İstiyorlar! Dikkat Çekici Veriler!
Bu Altcoini Satmak İstiyorlar! Dikkat Çekici Veriler!
Shiba Coin Yorum! Ne Kadar SHIB Token Yakıldı?
Shiba Coin Yorum! Ne Kadar SHIB Token Yakıldı?
Ünlü Analistten Kehanet Gibi Shiba Yorumu!
Ünlü Analistten Kehanet Gibi Shiba Yorumu!
DOGE ve Shiba’da Son Durum: Düşüşler Derinleşiyor!
DOGE ve Shiba’da Son Durum: Düşüşler Derinleşiyor!
Dogecoin (DOGE) Son Durum! Verilerde Devasa Hareketlilik!
Dogecoin (DOGE) Son Durum! Verilerde Devasa Hareketlilik!
SHIB, DOGE ve 3 Altcoin’de Önemli Veriler!
SHIB, DOGE ve 3 Altcoin’de Önemli Veriler!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Lacoste NFT Koleksiyonu Çıkardı
NFT Piyasasında Solana Ağı İçin Tüm Merak Edilenler Cevap Buldu!
Ünlü İş Adamı Bill Gates Önemli Açıklamalarda Bulundu!
NFT Alanında Meta Şirketinden Önemli Bir Adım Daha!
Son Teknik Analizler
Altcoinlerde Son Durum: Solana, Avax, Cardano ve Ethereum Yorumları
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: dYdX Söylentilerle Alakalı Açıklama Yaptı! DeFi Altcoin Risk Altında Mı?
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022