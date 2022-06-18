Kripto para piyasasının en popüler iki meme token’ı Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’daki (SHIB) son grafiklere bir göz atalım.

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Kripto para birimleri tarihlerindeki en büyük düşüşlerden birini yaşıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin 20.000 dolar altına gerilerken tüm altcoin’lerde de kırmızı bir tablo hakim. Piyasanın en popüler iki meme token’ı Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu’daki (SHIB) son grafiklere bir göz atalım.

Dogecoin (DOGE)

7,15 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 10 kripto para ve en büyük meme token olan DOGE, yazının kaleme alındığı sırada 0,053 dolardan işlem görüyor. Son 24 saat içinde yaklaşık olarak %5 değer kaybeden DOGE’nin bir ay önceki fiyatının yüzde 36 altında işlem gördüğü ifade edilebilir.

DOGE, 8 Mayıs’ta kendi rekorunu kırmış ve 0,73 dolara kadar yükselmişti. Şu anda ise meme token rekor seviyesinin %92 altında işlem görüyor. Buna ek olarak analistler şu an için DOGE 0,055 doların bir direnç olarak işlem gördüğünü ve bir toparlanma ile bu seviyenin kırılması halinde 0,60 doların test edilebileceğini düşünüyor.

Bunun yanında yapılan yorumlara göre 0,049 dolar DOGE için şu anda destek görevi görüyor eğer bu seviye kaybedilirse DOGE’nin 0,045 doları test edebileceği ifade ediliyor.

Shiba Inu (SHIB)

Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük meme token konumunda bulunan SHIB, yazının kaleme alındığı sırada 0,0000078 dolardan işlem gören. Buna ek olarak SHIB’in son 24 saatte yaklaşık olarak %4 değer kaybettiği görülüyor. Ancak Shiba bir ay önceki fiyatının %32 altında işlem görüyor.

Analistlere göre kötü giden piyasa koşullarında SHIB yakımları fiyata yansımıyor. Bununla birlikte Shiba için 0,0000074 dolar destek görevi görürken 0,000080 doların direnç olduğu ifade ediliyor. Yukarı yönlü hacimli bir hamle Shiba’da 0,0000085 doların test edilmesini beraberinde getirebilir.

Bununla birlikte eğer genel düşüş devam ederse 0,0000074 dolarlık destek kırılabilir ve 0,0000070 dolar test edilebilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.