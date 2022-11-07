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Mayıs Çöküşünü Bilen Analist Açıkladı: “Bitcoin’in Bir Sonraki Hamlesi..!”

Bitcoin (BTC) 21.000 dolar seviyesinde tutunamazken, önde gelen bir analist orta vadede bu senaryonun mümkün olduğunu iddia etti. 
23:00
7 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) 21.000 dolar seviyesinde tutunamazken, önde gelen bir analist orta vadede bu senaryonun mümkün olduğunu iddia etti.

Bitcoin’de Dip Seviye Görüldü mü?

Geçen yılki Bitcoin çöküşünü doğru bir şekilde tahmin eden  stratejist, BTC’nin mevcut ayı piyasasında taban seviye oluşturma sürecinde olduğunu düşünüyor. Sektörde Dave the Wave olarak bilinen analist, 129.400 Twitter takipçisine Bitcoin‘in günlük grafikte klasik bir geri dönüş modeli oluşturduğunu söylüyor. Azalan volatiliteye dikkat çeken analist, konsolidasyon sürecinin devam edeceğini iddia ediyor. Uzmana göre, Bitcoin hala birikim sürecinde ve uzun vadeli yatırımcılarda hodl sürecinin devam etmesi büyük önem teşkil ediyor. Stratejist grafiğine dayanarak, BTC’de dip seviyenin 18.000 dolar civarında olduğunu ve mevcut modelde BTC’nin 25.000 dolara ulaşabileceğini ifade etti. Analist ayrıca LMACD indikatörüne dikkat çekti.

LMACD, “logamatrik hareketli ortalama yakınsama sapması”  anlamına geliyor. Kritik gösterge trend takipçisi olan ve fiyatların iki farklı hareketli ortalaması arasındaki ilişkiyi gösteren bir momentum indikatörü’ olarak tanımlanabilir. Analist, haftalık LMACD’nin 2018/2019 Bitcoin ayı piyasasının sonunu işaret eden bir tablo paylaşıyor. Uzman, BTC’de orta vadede iyimser bir tablo çiziyor.

2018/19 Örnerği: Bitcoin, Kıpırdamaya Başladı!

Bitcoin fiyat artışı son birkaç gün içinde tekrar ivme kazanmaya başladı. Ancak tekrar 21.000 doların üzerine çıktıktan sonra, Bitcoin son zamanlarda bu seviyenin altına düştü. Bununla birlikte, kripto para piyasaı son 2 haftadır yükseliş eğiliminde.  Birçok analiste göre, mevcut artışın önümüzdeki birkaç hafta içinde devam etmesi ve 2022’nin sonunda daha iyi rakamlar görmemiz olası. Uzmanlar, mevcut kıpırdamanın, 2023 yükselişinin ilk işareti olabileceğine dikkat çekiyor.

Bunun için sadece son Bitcoin döngüsüne bakmamız gerekiyor. 2018 / 2019 yılının başında fiyattaki son keskin düşüşün ardından, 2019’un ilk yarısında Bitcoin fiyatında devam eden güçlü bir artış gördük. Eğer bu trend devam ederse, BTC‘nin 25.000 doları görmesi zor değil. Uzmanlara göre, BTC’nin eski parlak günlerine dönebilmesi için Fed’in para politikasından geri adım atması gerekiyor. Makroekonomik belirsizlik devam ederken, uzmanlar hisse senedi ve kripto para piyasalarında riskin devam ettiğine dikkat çekiyor. Ancak, analistler bir sonraki boğa koşusunun önüne hiçbir şeyin geçemeyeceğinin altını çiziyor.

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