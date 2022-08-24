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MANA Coin Kaç Dolar? MANA’da Beklentiler Ne Yönde?

 İşlem hacmi bakımından en büyük ikinci metaverse konumunda bulunan Decentraland (MANA) fiyatına ve beklentilere bir göz atalım.
19:22
24 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para birimleri son birkaç gündür stabil şekilde ilerliyor. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 20.750 dolar ile 21.850 dolar bandında işlem görürken metaverse coin’lerin de genel olarak piyasa ile birlikte hareket ettikleri görülüyor. İşlem hacmi bakımından en büyük ikinci metaverse konumunda bulunan Decentraland (MANA) fiyatına ve beklentilere bir göz atalım.

Decentraland (MANA) Güncel Görünüm

1,5 milyar dolarlık piyasa değeri en büyük ikinci metaverse coin ve en büyük 37. kripto para konumunda bulunan MANA, yazının kaleme alındığı sırada 0,84 dolardan işlem görüyor.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 25 Kasım 2021’de 5,90 dolar ile kaydeden MANA, şu anda ATH seviyesinin yaklaşık olarak yüzde 85 altında bulunuyor. Dolayısıyla MANA’nın yaşanan ayı piyasasından payına düşeni aldığını ifade edebiliriz.

Buna ek olarak MANA işlem hacmi konusunda metaverse coin’ler Apecoin (APE) ile de bir rekabet içinde bulunuyor. Şu anda 1,6 milyar dolarlık piyasa değeri ile APE ilk sırada yer alıyor.

MANA Beklentileri

MANA, piyasaya sürüldüğü günden bu yana dikkatleri çekiyor ve Decentraland de gerek kripto para ekosisteminden gerekse de farklı alanlardan kişilerin dikkatlerini çekiyor. Bu da MANA fiyatına yansıyor.

Analistlere göre Decentraland’deki gelişmeler devam ettikçe MANA fiyatının yükselme imkanı bulunuyor. Kripto para piyasasında başlayacak bir yükseliş sonrasında MANA için en önemli ilk hedefin 1 dolar olacağını düşünülüyor. 1 dolar üzerinde ise 1,2 dolar ve ardından 1,5 doların direnç olarak işlem görebileceği ifade ediliyor.

Buna ek olarak 0,80 dolar şu an için MANA’da destek seviye olarak işlem görüyor. 0,80 doların kaybının ise 0,75 dolara doğru bir düşüşü tetikleyebileceği düşünülüyor. Bu noktada analistler metaverse coin’lerin, genel bir yükseliş başlaması halinde ilk hamle yapacak coin’ler arasında olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla MANA gibi metaverse coin’lerin artışa geçebilmesi için genel piyasa takibinin önemli olduğu düşünülüyor.

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