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Eski Goldman Sachs’ın yöneticisi Raoul Pal, hisse senetlerinin, Bitcoin’in (BTC) ve Ethereum’un (ETH) bazı kritik metriklerinin alarm verdiğini öne sürdü.

Ethereum ve NDX

Makro guru Twitter üzerinden 991.200 takipçisine Nasdaq’ı (NDX) ele alarak grafiklerinde alçalan bir kama modelinin kırılmaya hazır olabileceğini öne sürdü. Uzman isim açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

NDX de takozu kırmaya çalışıyor…

Ayrıca kripto para analisti lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) düşen bir kama modelinden çıkıp 1.500 dolar gibi daha yüksek bir destek seviyesi ulaşabileceğini öne sürdü. Ayrıca analist açıklamalarında şunları vurguladı:

ETH düşüş trendini ve alçalan takozu kırıyor… Büyük test, yaklaşık 1.500 dolar seviyelerinde olabilir… Bakalım önümüzdeki günler bizlere neler getirecek…

Yazı kaleme alındığında, Ethereum 1.310 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin Görüşü

Son olarak Raoul Pal, kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin’in (BTC) geçmiş dönemlerdeki performansını gözden geçirerek, Bitcoin’in son on yılda en iyi performans gösteren varlık olduğunu söyledi. Analist konu hakkında şunları belirtti:

Son 10 yıl içerisinde BTC’nin yedisinde en iyi performans gösteren varlık olduğunu görmek ilginç. 2022 yılı ise iyi performans değil, en kötü performanstı! Ancak 2013 yılından beri: BTC %114.000 arttı, NDX +%392, SPX (Standard & Poor’s 500 Endeksi) +%203, Fed Bilançosu +%201.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 17.424 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Raoul Pal daha sonra altının ters bir baş ve omuz (H&S) grafiği oluşturduğunu ve bu durumda yakın bir yükselişe işaret ettiğini belirtti. Makro guru konuşmasında şunları söyledi: