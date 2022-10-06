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MakerDAO, 500 milyon dolarlık DAI stablecoin’inin rezervinin kısa vadeli ABD hazine bonolarına ve yatırım sınıfı şirket tahvillerine tahsis edilmesi için ilk adımı başlattığını duyurdu.

MakerDAO Oylaması

Merkezi olmayan özerk kuruluş (DAO), token holder’larının oylaması sonrasında stablecoin rezervinin kısa vadeli ABD hazine bonolarına ve yatırım sınıfı şirket tahvillerine tahsis edilmesi adına Çarşamba günü 1 milyon dolarlık bir pilot işlemi onayladı. Yatırım detaylarının önümüzdeki günlerde duyurulacağı belirtildi. MakerDAO yapılan son adımı, düşük riskli likit geleneksel varlıklarla projenin bilançosunu güçlendirmenin bir yolu olarak açıkladı. Bu tahsis için DAO, Monetalis adlı bir danışman firması ile ortaklık kurdu. Belirtilen firma, kripto para birimi danışmanı olarak hareket edecek ve Maker DAO protokolünün geleneksel varlıklar için kabul edilebilir bir yasal yapı oluşturması planlanıyor. Ayrıca DAO, tahsis edilen tutarın %80’ini kısa vadeli ABD hazine bonolarına yatırmayı, kalan %20’yi ise şirket tahvillerine yatırmayı hedeflediğini açıkladı. Şirket yetkilileri açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Hazineler ve tahviller arasındaki 80 ile 20′ oranında bölünme, oylama sürecinde tercih edilen yaklaşım olmaya devam etti. MakerGrowth başkanı Nadia Alvarez, “Yapılan hareket ile topluluktan bu kadar kararlı bir destek görmek çok heyecan verici

Kararın İşleyişi

Monetalis’in 500 milyon dolarlık stablecoin tahsisi, danışman şirket aracılığıyla yatırım yönetimi firmaları Sygnum Bank ve Baillie Gifford arasında eşit olarak bölüneceği bildirildi. Ayrıca MakerDAO, hedeflenen çalışmanın iki aşamada gerçekleşeceğini belirtti. İlk aşamada, varlık yönetim şirketi Sygnum, kripto para birimlerinden itibari para birimine dönüşümde hizmet edecek ve MakerDAO’nun 250 milyon stablecoin’ini ABD dolarına dönüştürmeye yardımcı olacak.

MakerDAO 2017 yılında DAI’yi, kripto para birimini desteklemek için Ethereum (ETH) ve diğer kripto para teminatlarıyla desteklenen merkezi olmayan bir stablecoin olarak piyasaya sürdü. Ayrıca geçen yıl MakerDAO, hazinesini gerçek dünya varlıklarına (RWA) dönüştürme stratejisine yöneldi. Yazı kaleme alındığında DAI, CoinGecko verilerine göre 6,3 milyar doları aşan piyasa değeri ile dördüncü en büyük ABD doları istikrarlı para birimi.