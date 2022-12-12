Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Madencilerin Gözdesi Altcoin Neden Düşüyor? Fiyat Toparlanacak Mı?

Madencilerin Gözdesi Altcoin Neden Düşüyor? Fiyat Toparlanacak Mı?

Ethereum madenciliğinin bitmesinin ardından bazı altcoin'ler piyasada yıldız gibi parlama fırsatı elde etti. Buna rağmen bu altcoin hala düşüyor.
22:48
12 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ethereum Classic (ETC) geçen hafta kısa vadeli azalan direnç çizgisini yeniden test etti. Fiyat, düşüş eğilimi ya da yükseliş kırılması yerine yatay bir performans sergiledi. Günümüze doğru hızlı bir ilerleme kaydedildi ve yazım sırasında ETC fiyat kayması belirtileri gösterdi.

ETC’den Hızlı Çıkışlar Gerçekleşiyor

ETC son birkaç gündür direnç çizgisinin yanında işlem görüyor ve son gözlemler potansiyel bir düşüş sonucuna işaret ediyor olabilir. Bu gözlemlerden biri de piyasa değeri çıkışlarıydı. ETC’nin piyasa değeri, yazının yazıldığı sırada son 24 saat içinde yaklaşık 82 milyon dolar düştü. Bu, kripto para biriminin son yedi gün içinde yaşadığı en büyük günlük piyasa değeri düşüşü oldu. Ayrıca, düşüş gözlemi Ethereum Classic’in düşüş başlangıcının tek göstergesi değildi.

Sosyal baskınlık metriği de son 24 saat içinde önemli bir düşüşe tanık oldu. Bu durum, yatırımcı ilgisinin başka yerlere kaydığını gösterdi. Binance fonlama oranı da özellikle son iki günde önemli ölçüde düştü. Bu, türev piyasasındaki talebin de azaldığını doğruladı.

Yatırımcılar ETC Çöküşü Beklemeli Mi?

Piyasa değerindeki düşüş ve diğer ölçütler düşüş eğilimine işaret ediyor olabilir. Bu bir düşüşün başlangıcı gibi görünse de, ETC kendisini destekleyen bazı faktörlere sahipken, bazıları buna karşı duruyordu. Aşağı yönlü bir hareketin gerçekleşebileceğinin önemli bir olasılık olduğunu düşündüren temel faktörlerden biri ETC’nin fiyat hareketiydi.

ETC son iki günde yaklaşık %5 düşüş yaşadı. Bu küçük bir düşüş gibi görünse de, temel çıkarım, fiyatın dar destek ve direnç aralığına geri gitme tehlikesiyle karşı karşıya olmasıydı.

Yatırımcılar, satışların hız kazanarak daha fazla çıkışa yol açması halinde güçlü bir düşüş de bekleyebilir. Öte yandan, ETC balinalarının daha fazla ETC toplayabilmesi için hala önemli bir olasılık bulunuyordu. Bu da potansiyel olarak bir yükselişi destekleyebilir.

Güçlü bir yükseliş sıçraması olasılığının ana nedeni, yatırımcı duyarlılığının değişikliğe tanık olmasıydı. Bununla birlikte, genel olumsuzluğa rağmen ağırlıklı duyarlılık yine de bir yükselişe tanık oldu.

ETC İçin Son Durum Nedir?

Ethereum Classic’in yazım zamanında düşüş eğilimi gösterdiğine şüphe yok gibiydi. Ancak, ağırlıklı duyarlılık, beklentiler söz konusu olduğunda tüm şartları değiştiren bir faktör olabilir.

Yatırımcı duyarlılığı artmaya devam ederse, bu önemli bir birikim görebileceğimiz anlamına gelebilir. Böyle bir sonuç muhtemelen ETC’yi daha fazla olumsuzluktan korur ve potansiyel olarak boğaları destekler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
İşte Kehanet Gibi Terra Classic (LUNC) Hesaplaması! Bu Olursa Ne Kadar Kazanırsınız?
İşte Kehanet Gibi Terra Classic (LUNC) Hesaplaması! Bu Olursa Ne Kadar Kazanırsınız?
Fetch (FET) Coin Şok Etti! Bu 500 Balinaya Dikkat!
Fetch (FET) Coin Şok Etti! Bu 500 Balinaya Dikkat!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Bu Altcoinde Rekor Alımlar! İlk 10 İçinde ve Ralli Başlayabilir!
Bu Altcoinde Rekor Alımlar! İlk 10 İçinde ve Ralli Başlayabilir!
Magic (MAGIC) Coin Nasıl Alınır?
Magic (MAGIC) Coin Nasıl Alınır?
Büyük Fırsat! Google Bu Altcoin’i Seçti! Analist İddialı: 10x Yapacak!
Büyük Fırsat! Google Bu Altcoin’i Seçti! Analist İddialı: 10x Yapacak!
Eyvahlar Olsun! Beklenen Oluyor, İkinci LUNA Çöküşü!
Eyvahlar Olsun! Beklenen Oluyor, İkinci LUNA Çöküşü!
Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Açıklandı! Yıl Sonunda Bu Seviyeler Bekleniyor!
Terra Classic’te (LUNC) Güncel Veriler Açıklandı! Yıl Sonunda Bu Seviyeler Bekleniyor!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Girişimci Kripto Para Piyasasının O Tarafı İçin Verdi Veriştirdi: Malumun İlanı!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Dev NFT Platformu Opensea Piyasaya Meydan Okuyor! Bakın Neler Değişiyor!
Bir Dönemin Efsanesiydi, Kripto Para Desteği Kazandı! Hedefte Bu 2 Altcoin Var!
Bu 6 Altcoin Uzun Vadede En İyi NFT Token Yatırımı Olabilir!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022