Ethereum madenciliğinin bitmesinin ardından bazı altcoin'ler piyasada yıldız gibi parlama fırsatı elde etti. Buna rağmen bu altcoin hala düşüyor.

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Ethereum Classic (ETC) geçen hafta kısa vadeli azalan direnç çizgisini yeniden test etti. Fiyat, düşüş eğilimi ya da yükseliş kırılması yerine yatay bir performans sergiledi. Günümüze doğru hızlı bir ilerleme kaydedildi ve yazım sırasında ETC fiyat kayması belirtileri gösterdi.

ETC’den Hızlı Çıkışlar Gerçekleşiyor

ETC son birkaç gündür direnç çizgisinin yanında işlem görüyor ve son gözlemler potansiyel bir düşüş sonucuna işaret ediyor olabilir. Bu gözlemlerden biri de piyasa değeri çıkışlarıydı. ETC’nin piyasa değeri, yazının yazıldığı sırada son 24 saat içinde yaklaşık 82 milyon dolar düştü. Bu, kripto para biriminin son yedi gün içinde yaşadığı en büyük günlük piyasa değeri düşüşü oldu. Ayrıca, düşüş gözlemi Ethereum Classic’in düşüş başlangıcının tek göstergesi değildi.

Sosyal baskınlık metriği de son 24 saat içinde önemli bir düşüşe tanık oldu. Bu durum, yatırımcı ilgisinin başka yerlere kaydığını gösterdi. Binance fonlama oranı da özellikle son iki günde önemli ölçüde düştü. Bu, türev piyasasındaki talebin de azaldığını doğruladı.

Yatırımcılar ETC Çöküşü Beklemeli Mi?

Piyasa değerindeki düşüş ve diğer ölçütler düşüş eğilimine işaret ediyor olabilir. Bu bir düşüşün başlangıcı gibi görünse de, ETC kendisini destekleyen bazı faktörlere sahipken, bazıları buna karşı duruyordu. Aşağı yönlü bir hareketin gerçekleşebileceğinin önemli bir olasılık olduğunu düşündüren temel faktörlerden biri ETC’nin fiyat hareketiydi.

ETC son iki günde yaklaşık %5 düşüş yaşadı. Bu küçük bir düşüş gibi görünse de, temel çıkarım, fiyatın dar destek ve direnç aralığına geri gitme tehlikesiyle karşı karşıya olmasıydı.

Yatırımcılar, satışların hız kazanarak daha fazla çıkışa yol açması halinde güçlü bir düşüş de bekleyebilir. Öte yandan, ETC balinalarının daha fazla ETC toplayabilmesi için hala önemli bir olasılık bulunuyordu. Bu da potansiyel olarak bir yükselişi destekleyebilir.

Güçlü bir yükseliş sıçraması olasılığının ana nedeni, yatırımcı duyarlılığının değişikliğe tanık olmasıydı. Bununla birlikte, genel olumsuzluğa rağmen ağırlıklı duyarlılık yine de bir yükselişe tanık oldu.

ETC İçin Son Durum Nedir?

Ethereum Classic’in yazım zamanında düşüş eğilimi gösterdiğine şüphe yok gibiydi. Ancak, ağırlıklı duyarlılık, beklentiler söz konusu olduğunda tüm şartları değiştiren bir faktör olabilir.

Yatırımcı duyarlılığı artmaya devam ederse, bu önemli bir birikim görebileceğimiz anlamına gelebilir. Böyle bir sonuç muhtemelen ETC’yi daha fazla olumsuzluktan korur ve potansiyel olarak boğaları destekler.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.