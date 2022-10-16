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Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) yerinde sayarken, dört altcoin piyasaya meydan okumaya devam ediyor.

GXC, PHA ve QUACK, İvme Kazandı!

Son yedi günde devasa artışlar kaydeden altcoin’lerden ilki GXChain (GXC). GXC, işletmeler için veri yükleme, depolama, hesaplama ve işlemleri kolaylaştırmak için tasarlanmış bir blok zinciri konumunda. GXC, yedi günün en düşük seviyesi olan 0,479 dolardan 1,75 dolara yükseldi. Bu, sadece bir haftada %265’in üzerinde bir artış anlamına geliyor. Altcoin daha sonra düzeltme yaşadı ve an itibariyle 1.21 dolardan işlem görüyor. Bu hafta yatırımcısının yüzünü güldüren bir başka altcoin, Rich Quack (QUACK) oldu. Platform, yeni nesil kripto protokollerini hayata geçirmeye yardımcı olmak için çok zincirli bir ekosistemi olmayı amaçlayan topluluk odaklı bir proje. QUACK, haftalık en düşük 0.000000000106 dolardan 0.00000000335 dolara yükselerek %216’nın üzerinde önemli bir ralli yaptı. QUACK, an itibariyle 0,0000000261 dolardan işlem görüyor.

Artış kaydeden sıradaki altcoin veri gizliliğinden ödün vermeden büyük bulut işlemeyi etkinleştirmeyi amaçlayan bir proje olan Phala Ağının yerel varlığı olan PHA . PHA, %207’nin üzerinde bir artış ile haftalık en düşük seviyesi 0,071 dolardan 0,218 dolara yükseldi. PHA, daha sonra küçük oranda bir düzeltme yaşadı ve an itibariyle 0.214 dolardan işlem görüyor.

AGIX, Durdurulamıyor!

Bu haftanın son büyük hamlesi, bireysel AI algoritmalarından bağımsız AI uygulamaları gibi çeşitli yapay zeka hizmetleri için blok zinciri tabanlı bir pazar yeri olmayı hedefleyen bir proje olan SingularityNET’ten (AGIX) geldi. AGIX, yedi günün en düşük seviyesi olan 0,042 dolarından, yalnızca bir haftada %188’den fazla artışla 0,121 dolara yükseldi. AGIX, haftalık en yüksek seviyesine ulaştığından beri düştü ve an itibariyle 0,0714 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlara göre, Ethereum‘un uzun vadeli görünümü, Fed’in faiz oranlarını artırması ve yüksek enflasyon nedeniyle risk teşkil ediyor. Enflasyonun yol açtığı sürekli makroekonomik kriz nedeniyle Bitcoin ve altcoin’ler belirsizleğe sürüklenmeye devam ediyor. Eter, ABD hisse senetleriyle yüksek korelasyonu nedeniyle bu risklere karşı hassas olmaya devam ediyor. Enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi yine kripto para piyasasına darbe vurdu. Bu nedenle piyasada satış baskısı riski devam ediyor.