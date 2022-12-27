LUNC adeta bir meme tokene dönüşmüştü ancak bir grup parlak zihin bunu değiştirmek için kolları sıvıyor.

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LUNA mayıs ayında çöktüğünden bu yana eski ağ Terra Classic ismiyle bir hayalet kasabaya dönüşmüştü. Ancak bir grup geliştirici “Terra Asileri” ismiyle bir şeyleri başarmaya çalışıyor. Kısa süre önce bu ekibin nasıl doğduğu, kimlerden oluştuğu ve neler yapmayı hedeflediğine dair kapsamlı bir rapor yayınlamıştık. Terra Asileri makalemizden bunu inceleyebilirsiniz.

LUNC Fiyatı Neden Yükseliyor?

Haftalık bazda kazançlar gün içinde %30 seviyesine yaklaşmıştı. Bu toparlanmanın temelinde kritik bir adım var. Terra Classic çekirdek geliştiricileri Edward Kim ve Tobias “Zaradar” Anderson’ın 11168 numaralı önerisi oylamaya sunuldu. Eski Terra Rebels geliştiricileri, Terra Classic ağındaki bakım yükseltmelerini ve L1 katmanı geliştirmelerini inceleyecek olan “Joint L1 Task Force” geliştiriciler ekibini oluşturmak için bir teklif oluşturdu. Bu oylamaya sunuldu. Terra Classic ağının onarılması hatta yeniden dizayn edilmesi için bu hamle son derece kritikti.

Terra Classic’in çekirdek geliştiricilerinden Profesör Edward Kim, bugün yaptığı bir paylaşımda 11168 sayılı “Ortak L1 Görev Gücü” önerisinin oylamaya sunulduğunu duyurdu. Öneri üzerindeki tartışmalar Cumartesi gününden bu yana devam ediyor. Mevcut hava, topluluğun öneriyi desteklediğini gösteriyor.

Terra Classic Son Dakika

Teklife göre, Terraform Labs 6-8 kıdemli L1 blockchain geliştiricisinden oluşan bir ekibe sahipti. Bu nedenle Edward Kim, önümüzdeki 4 ila 6 ay içinde görevleri tamamlamak için 3 tam zamanlı L1 blockchain geliştiricisini işe almayı öneriyor. Bu donanımlı ekip Terra Classic için yenilikçi ve uzun vadeli kritik adımlar atacak. Terra Asilerini daha iyi anlamak için makalenin başındaki bahsi geçen raporu incelemelisiniz. Bu aslında bir grup mağdurun, iflas eden ağın kaderini değiştirme çabası ve eğer başarırlarsa gerçek bir destan yazmış olacaklar.

Önerilen ekipte Zaradar, Edward ve Till gibi topluluktan üç üye yer alacak. Teklif, bunların Terra Classic’in yeniden canlanmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtti. Yeniden etkinleştirilen stake etme, yeniden etkinleştirilen delegasyon ve getirilen vergisi de dahil. Ayrıca, yarı zamanlı bir asistan ve iki genç geliştirici de önerideki talepler arasında. 2023’ün ilk çeyreği için toplam bütçe 141,75 bin dolar, yani yaklaşık 0,991 milyar LUNC token. Özellikle, ödemelerin dağıtımı yalnızca Gözetim Komitesi’nin onayından ve Terra Grants Foundation’ın multisig imzalayanlarının onayından sonra aylık olarak gerçekleşecek. Üstelik bu rakam blockchain geliştirici maaşları karşılaştırıldığında oldukça mütevazi kalıyor.

Mevcut oylama detaylarına göre, seçmenlerin %99’u teklifi destekliyor. Ayrıca teklif, belirlenen oylama süresinden önce “geçme eşiğine” ulaşacak gibi görünüyor. Üç aylık azalan kanalın üzerinde bir kırılma, 24 Aralık’tan bu yana %50’lik bir ralliye yol açtı. Terra Classic, son 24 saatte işlem hacminde %150’nin üzerinde bir artış gördü.

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