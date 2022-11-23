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LUNC Coin Bugün Listeye Girdi! Terra Classic (LUNC) Dönüm Noktasında!

Kripto para piyasaları yeniden hareketlendi. LUNC yakın zamandaki rallilerine benzer bir hareket yapabilir mi? LUNC Coin için son durum ne?
19:00
23 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcıların bugün biraz acısı hafiflemişti ve FOMC Tutanakları öncesinde Bitcoin dip seviyeden 16.500 doların üzerine çıktı. Yatırımcıların ağırlıklı hissiyatı ve piyasadaki birçok analistin beklentisi Bitcoin fiyatının 13.000 dolar seviyelerine düşeceği yönünde, aylardır devam eden düşüş 15.470 dolar dibine rağmen hissiyatı tersine çevirebilmiş değil.

LUNC Coin Dönüm Noktasında

Son 24 saatte %8’den fazla değer kazanan LUNC Coin umut verici bir yükselişe şahit oldu. Büyüme, bu ayın sonunun yatırımcılar için ödüllendirici olabileceğini ima etti. CoinMarketCap’e göre, yazı hazırlandığı sırada LUNC fiyatı 0,0001661 dolardan işlem görüyordu. Ayrıca, LUNC’un fiyatındaki artışla birlikte, piyasa değeri de 1 milyar doları aşmak üzereydi. Bu LUNC için bir dönüm noktası olabilir.

Ayrıca LUNC, CoinMarketCap’in en trend kripto paralar listesine de girmeyi başardı. Bu haber ilgili kripto paranın popülerliğinin arttığını gösterdiği için oldukça iyidir. Yatırımcılar bugünlerde LUNC ile daha fazla ilgileniyor ve risk iştahı artarsa fiyat artışı gelebilir. Üstelik 1 milyar dolar eşiği son derece kritik bir seviye. LUNA mağdurları LUNC etrafından bir topluluk oluşturarak (en azından bir kısmı) zararlarını hafifletebilmek için çabalıyor.

LUNC Coin Yorum

Bir başka olumlu bilgi de popüler bir Twitter kullanıcısı olan WhalesClub tarafından ortaya çıkarıldı, çünkü LUNC piyasa hacmine göre bir numaralı pozisyondaydı. LUNC’un on-chain metriklerine bakılırsa geliştirme faaliyeti geçen hafta boyunca arttı ve bu da bir blockchain için önemli bir pozitif sinyaldir. Hacim de benzer bir rota izledi ve son birkaç gün içinde bir artış kaydetti.

Olumlu haberler bunlarla sınırlı da değildi, spekülatif altcoin LUNC son zamanlardaki yakma oranıyla da dikkat çekiyor. 23 Kasım 2022 itibarıyla 28 milyardan fazla token yakıldı. Daha geniş bir çerçeveden bakıldığında bu trilyonluk arzın sadece %0,4’ünü oluşturmaktadır.  Bir diğer iyi haber ise önümüzdeki hafta Binance borsasının Kasım ayına dair yakım verisini açıklayacak olmasıdır. Tahmin olarak 1-3 milyon dolarlık daha token yakılması bekleniyor. LUNC’un günlük grafiği de yükseliş eğilimli görünüyordu, çünkü piyasa göstergelerinin birçoğu daha fazla yükseliş trendini destekliyordu. Örneğin, MACD boğalar ve ayılar arasında devam eden bir mücadele sergileyerek yakında bir yükseliş geçişi için fırsat yarattı.

RSI ve CMF yükselişin devam edebileceğini söylüyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi LUNC oldukça spekülatif bir altcoin ve büyük iniş çıkışlar yatırımcıların zararına olabilir. Ayrıca Üstel Hareketli Ortalama ayıların gücü elinde tuttuğunu gösteriyor.

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