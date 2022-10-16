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LUNC Cephesinde İşler Karıştı! Terra Classic’te Neler Oluyor?

Son teklifin ardından tartışmalar alevlendi. Terra Classic hakkındaki son gelişmeler neler?
17:50
16 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Özellikle Türk yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği Terra Classic (LUNC) cephesinde işler karıştı. Neler oluyor? Terra Classic topluluğu son öneri ve sosyal medyada ortaya çıkan tartışmaların ardından kendini bir kaosun ortasında buldu. LUNC, Mayıs ayındaki Terra iflasının ardından bir hayalet kasabaya dönüştüğü için çoğunlukla riski seven ve kısa vadede hızlı kazanç hedefleyen yatırımcıların odağında.

Terra Classic (LUNC) Haberleri

Bir süre önce LUNC için yakım getiren verginin %1,2’den düşürülmesini teklif eden bir öneri tartışmaları alevlendirdi. LUNC topluluğu üyesi Akujiro, başlangıçta LUNC’nin bu vergiyi %0,2’ye düşürmesini istemişti. Bu oran değişiminin yanı sıra LUNC vergi kârının %10’ununun da topluluk havuzuna eklenmesini istedi. Binance de dahil olmak üzere bazı kripto borsalarının token yakımı için verdiği desteğin ortasında bu öneri tepki çekti.

Bununla birlikte, önde gelen bir topluluk üyesi olan Edward Kim, eldeki fiyaskoyla ilgili düşüncelerini kamuoyuyla paylaştığında tartışma daha da büyüdü. Twitter hesabı üzerinden görüşlerini paylaşan Edward mevcut vergi yakımıyla kalmanın artı ve eksilerini dikkatle analiz ettiğini kaydetti. Ayrıca önerilen seçeneği de değerlendirdiğini belirtti. Ona göre, verginin azaltılması LUNC on-chain hacminde bir artışa yol açabilir. Ayrıca, doğrulayıcıların yardımıyla yeni delegasyonların çekilmesine yardımcı olabilir.

“Hacimdeki artış, zincirdeki yeni hizmetin kilidinin açılmasıyla karışacaktır ve bu nedenle bu teklifin zamanlamasıyla doğru bir şekilde ölçülemeyebilir.”

LUNC Yorum

LUNC fiyatı bir süredir yükselişe ara vermiş gibi görünüyor. Soluklanan fiyat 0,0002661 dolarda bulunuyor. Son 30 günde LUNC fiyatı 0,00018 dolar ile 0,00036 dolar arasında hareket etti. LUNC işlem hacminde ise düşüşü durdurmak mümkün olmadı. İşlem hacmi düne kıyasla %12 oranında düştü ve 200 milyon dolara geriledi. LUNC piyasa değeri ise 1,6 milyar dolarda bulunuyordu. Hali hazırda negatif seyrine rağmen Terra Classic (LUNC) en büyük 33’üncü kripto paradır.

LUNC topluluğu teklif konusunda bölünmüş görünüyor. Şimdilik Binance borsasının dördüncü yakımı yapacağına dair bir garanti de yok. Büyük ihtimalle son yakıma dair detaylar yarın paylaşılacak ve diğer büyük borsalar işlem ücreti gelirlerini yakmaya başlamazsa Binance bu politikayı askıya alacak. Binance yakım politikası bu şekilde devam eder ve LUNC hacmi 250 milyon doların üzerinde kalıcılık sağlarsa ve bu durum 23 yıl devam ederse, arz belirtilen 10 milyarlı seviyelere inebilir. Ancak bu gerçekleşme ihtimali sıfıra yakın bir seçenek gibi görünüyor.

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