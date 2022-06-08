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LUNA’daki Güçlü Düşüş İvmesi Devam Ediyor: Son 24 Saatte Yüzde 20’ye Yakın Değer Kaybı!

LUNA, kripto para piyasasındaki yükseliş eğilimine karşın düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam etti ve son 24 saatte %20'ye yakın değer kaybetti.
09:23
8 Haziran 2022
Kripto Para Piyasasında Düşüş Sürüyor! Bitcoin ve Altcoin'lerde Son Durum Ne?
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer artışları ile birlikte yeniden yükselişe geçti. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, yükseliş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırdı. Ancak LUNA, piyasadaki yükseliş eğilimine karşın düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam etti. Piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça yüksek oranlarda değer kaybeden LUNA, son 24 saatlik zaman diliminde de ortlama %20’lik bir düşüş yaşadı ve 3,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

LUNA’daki Düşüş İvmesi Devam Ediyor

LUNA, piyasaya sürülmesinden ve Terra 2.0 sürecinin başlatılmasından bu yana güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve %80’e yakın bir değer kaybı yaşadı. Bitcoin’in dün akşam saatlerinde kaydetmeye başladığı değer artışları, kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesine neden olsa da LUNA, piyasadaki yükseliş eğilimine karşın düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam etti. LUNA, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %20’lik bir değer kaybı yaşadı ve 3,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Öte yandan LUNA’daki güçlü düşüş ivmesine karşın Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte piyasadaki çoğu kripto para birimi, değer artışlarına hız kazandırdı. Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer artışlarının ardından 30.300 dolar seviyelerine ulaşırken, Ethereum (ETH) ise son 24 saatte ortalama %3’lük bir yükseliş ile 1.800 dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,3 trilyon dolara önemli ölçüde yaklaştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 300 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

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