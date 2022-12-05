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Luna Son Durum: Lunc Terra Classic’de Yeni Yıl Öncesi Analiz Yorumları!

Yılın sonu yaklaşırken sabıkalı kripto para LUNC için teknik analizler yayımlanmaya devam ediyor. Noel dönemi için fiyat tahminleri ortaya çıktı.
23:00
5 Aralık 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bayram ve christmas dönemlerine girerken, kripto para piyasası FTX’in çöküşünün ve alanı çevreleyen düşüş eğiliminin ardından toparlanma belirtileri gösteriyor. Tüm bunların ışığında son günlerde adından sıkça bahsettiren Luna tarafında da bir çok yeni düşünce ortaya atılıyor.

Terra Üzerinde Anlaşılamayan Güven Var

Özellikle, Terraform Labs’ın çöküşüne rağmen en trend varlıklar arasında yer almaya devam eden token, çökmüş Terra (LUNA) ekosisteminin orijinal zinciri olan Terra Classic (LUNC) tokeni ve sadece 24 saat içinde %12 değer kazanarak yalnızca 2 Aralık’ta LUNC’un piyasa değerine 100 milyon doların üzerinde bir değer katmış durumda.

Araştırmalar sonucunda elde edilen geçmiş verilere göre, geçtiğimiz noelde, daha önce LUNA olarak bilinen LUNC 95,83 dolardan işlem görüyordu. Ancak, çöküşün ve sonrasında gelen kurtarma planının ardından, mevcut zincir ve token yeniden markalandı.

Çeşitli analistlerce yapılan tahminler göz önüne alındığında, çeşitli teknik analiz (TA) göstergelerini hesaba katarak, LUNC’un 2022 Noel günü tahmini düşüş yönünde ve varlığın 25 Aralık’ta 0,000106 dolardan işlem görmesi bekleniyor. Mevcut durumda LUNC 0,000175 dolardan işlem görüyor ve bu da -%39’luk bir düşüşe işaret ediyor.

Kripto para piyasası yazım sırasında yeşil renkteyken, trader’lar ve yatırımcılar LUNC’un noel günü 2022’de mevcut fiyatından daha düşük işlem göreceğini tahmin ettiklerinde şaşırabilirler. Bununla birlikte, Terra Classic’in CoinCodex TA göstergelerine göre 27 Aralık’ta yükseleceği ve ardından 31 Aralık’a kadar 0,000211 dolardan işlem göreceği tahmin ediliyor.

Dahası, CoinMarketCap’teki kripto topluluğu yıl sonuna kadar Terra Classic’in durumu hakkında iyimserliğini kaybetmiyor ve benzer şekilde 25 Kasım’da alınan verilere göre 31 Aralık 2022’de 0,000258 dolar civarında bir fiyattan işlem görmesini öngörüyor.

LUNC Teknik Analizi

Terra Classic teknik analizine (TA) bakıldığında, 1 günlük göstergenin özeti 10 ile ‘nötr’, 7 ile ‘alış’ ve 5 ile ‘satış’ yönünde. Bu göstergeler daha yakından incelendiğinde, hareketli ortalamalar (MA) 1 ile ‘nötr’ bölgede yer alıyor. Bu arada, osilatörler 9’da ‘nötr’ ve 0’da satış’a karşı 7’de ‘alım’ hissiyatına yönelmiş durumda.

LUNC, yazım sırasında 0,0001738 dolardan işlem görürken gün içinde %0,76 ve son yedi günde %10,71 artış gösterdi. Terra Classic’in toplam piyasa değeri yazım sırasında 1,03 milyar dolar seviyesindeydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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