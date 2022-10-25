Kripto çöküşünün baş mimarı Luna'nın token'ı olan Luna Classic için fiyat hareketi yatırımcıyı düşündürmeye devam ediyormuş gibi görünüyor.

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Çökmüş olan Terra (LUNA) ekosisteminin orijinal zinciri Terra Classic (LUNC), kırmızı bölgede işlemlerin gerçekleştiği genel kripto piyasasına rağmen değer yükselişi yaşamıştı ama sonrasında ivmesini kaybetti. Ağustos ayındaki yükselişin ardından LUNC, yatırımcıların token’ın tekrar yükselip yükselmeyeceğine odaklanmasıyla birlikte sürekli bir sermaye çıkışına tanık oluyor.

CoinMarketCap verilerine göre, özellikle 25 Ekim itibariyle LUNC’un piyasa değeri 1,53 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam 18 Ekim’de kaydedilen 1,63 milyar dolardan 100 milyon dolarlık bir düşüşe işaret ediyor.

LUNC’taki satış baskısı, yedi gün boyunca düşüş momentumu oluşturmada token’ın değerini kısmen etkiledi. Yazım saatine göre token 0,00044 dolar değerindeydi ve bir hafta içinde %5’in üzerinde düşüş yaşadı.

LUNC’a Olan İlgi Azalıyor

LUNC’a olan ilgi, topluluk tarafından gerçekleştirilen kısa süreli sıkıştırmalar gibi çeşitli girişimlerle desteklenen ve haftalarca süren büyümenin ardından önemli bir düşüş yaşadı. Kripto para yatırımcıların kâr elde etmek amacıyla satışlar yapmasının ardından sıranın LUNC’a geldiği söylenilebilir.

Buna ek olarak, LUNC’un satış baskısı Güney Koreli yetkililer ile Terra’nın kurucusu Do Kwon arasında devam eden mücadeleyle aynı zamana denk geldi. Kurucu hakkında tutuklama emri çıkaran yetkililer, firarda olan Kwon’un çöküşten sorumlu olduğunu savunuyor.

Aynı zamanda, Mayıs ayındaki çöküşün Terra ekosisteminin tam potansiyeline ulaşma şansını azalttığı düşünüldüğünde, bu düşüş sürpriz olmadı. Bununla birlikte, token hala önemli bir sermayeyi kontrol ediyor ve topluluğun bir bölümü Terra’nın iyi bir proje olmaya devam ettiğini ve kurtarılabileceğini savunuyor.

Özellikle, LUNC’un çökeceği tahmin ediliyordu ancak önde gelen kripto borsalarının desteği gibi faktörler sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti. Aynı zamanda, geliştirici topluluğu, arzı yakma mekanizması aracılığıyla kontrol etmek gibi çeşitli mekanizmalar uygulamaya başladı.

LUNC İçin Sırada Ne Var?

Etkinliği azalan LUNC’un, özellikle de piyasa bir boğa koşusuna başlarsa, yeniden yükselme gücüne sahip olup olmayacağı henüz belli değil. Ayrıca, LUNC’un Dogecoin (DOGE) gibi meme coin’lerin yaklaşımını benimsemesine yönelik topluluk girişimleri test edilebilir.

Genel olarak, Terra Classic’in geleceği kasvetli olmaya devam ediyor, ancak LUNC vergi sistemi, de re-peg planı ve canlı topluluk gibi potansiyel ateşleyiciler göz önüne alındığında topluluk iyimserliğini koruyor olabilir.