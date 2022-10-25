Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Luna Classic’de (LUNC) Uçuş Vakti Geldi Mi? Boğa Piyasası Neyi Tetikler?

Luna Classic’de (LUNC) Uçuş Vakti Geldi Mi? Boğa Piyasası Neyi Tetikler?

Kripto çöküşünün baş mimarı Luna'nın token'ı olan Luna Classic için fiyat hareketi yatırımcıyı düşündürmeye devam ediyormuş gibi görünüyor.
21:30
25 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Çökmüş olan Terra (LUNA) ekosisteminin orijinal zinciri Terra Classic (LUNC), kırmızı bölgede işlemlerin gerçekleştiği genel kripto piyasasına rağmen değer yükselişi yaşamıştı ama sonrasında ivmesini kaybetti. Ağustos ayındaki yükselişin ardından LUNC, yatırımcıların token’ın tekrar yükselip yükselmeyeceğine odaklanmasıyla birlikte sürekli bir sermaye çıkışına tanık oluyor.

CoinMarketCap verilerine göre, özellikle 25 Ekim itibariyle LUNC’un piyasa değeri 1,53 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu rakam 18 Ekim’de kaydedilen 1,63 milyar dolardan 100 milyon dolarlık bir düşüşe işaret ediyor.

LUNC’taki satış baskısı, yedi gün boyunca düşüş momentumu oluşturmada token’ın değerini kısmen etkiledi. Yazım saatine göre token 0,00044 dolar değerindeydi ve bir hafta içinde %5’in üzerinde düşüş yaşadı.

LUNC’a Olan İlgi Azalıyor

LUNC’a olan ilgi, topluluk tarafından gerçekleştirilen kısa süreli sıkıştırmalar gibi çeşitli girişimlerle desteklenen ve haftalarca süren büyümenin ardından önemli bir düşüş yaşadı. Kripto para yatırımcıların kâr elde etmek amacıyla satışlar yapmasının ardından sıranın LUNC’a geldiği söylenilebilir.

Buna ek olarak, LUNC’un satış baskısı Güney Koreli yetkililer ile Terra’nın kurucusu Do Kwon arasında devam eden mücadeleyle aynı zamana denk geldi. Kurucu hakkında tutuklama emri çıkaran yetkililer, firarda olan Kwon’un çöküşten sorumlu olduğunu savunuyor.

Aynı zamanda, Mayıs ayındaki çöküşün Terra ekosisteminin tam potansiyeline ulaşma şansını azalttığı düşünüldüğünde, bu düşüş sürpriz olmadı. Bununla birlikte, token hala önemli bir sermayeyi kontrol ediyor ve topluluğun bir bölümü Terra’nın iyi bir proje olmaya devam ettiğini ve kurtarılabileceğini savunuyor.

Özellikle, LUNC’un çökeceği tahmin ediliyordu ancak önde gelen kripto borsalarının desteği gibi faktörler sayesinde yatırımcıların ilgisini çekmeye devam etti. Aynı zamanda, geliştirici topluluğu, arzı yakma mekanizması aracılığıyla kontrol etmek gibi çeşitli mekanizmalar uygulamaya başladı.

LUNC İçin Sırada Ne Var?

Etkinliği azalan LUNC’un, özellikle de piyasa bir boğa koşusuna başlarsa, yeniden yükselme gücüne sahip olup olmayacağı henüz belli değil. Ayrıca, LUNC’un Dogecoin (DOGE) gibi meme coin’lerin yaklaşımını benimsemesine yönelik topluluk girişimleri test edilebilir.

Genel olarak, Terra Classic’in geleceği kasvetli olmaya devam ediyor, ancak LUNC vergi sistemi, de re-peg planı ve canlı topluluk gibi potansiyel ateşleyiciler göz önüne alındığında topluluk iyimserliğini koruyor olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
CEEK VR Ne Olur? MANA Coin ve APE Coin Yorumları
CEEK VR Ne Olur? MANA Coin ve APE Coin Yorumları
Alım Fırsatı Mı? Metaverse Altcoin 0,36 Dolara Kadar Düşebilir!
Alım Fırsatı Mı? Metaverse Altcoin 0,36 Dolara Kadar Düşebilir!
Sepetinize Ekleyin! Kripto Para Kahini Boğada Uçacak Altcoini Açıkladı!
Sepetinize Ekleyin! Kripto Para Kahini Boğada Uçacak Altcoini Açıkladı!
Ne LUNC! Ne SHIB! Bu Meme Altcoin’de Veriler Dudak Uçuklattı: Devasa Ralli!
Ne LUNC! Ne SHIB! Bu Meme Altcoin’de Veriler Dudak Uçuklattı: Devasa Ralli!
APT Coin Nedir? Aptos Coin Yorumları
APT Coin Nedir? Aptos Coin Yorumları
Dikkat! SHIB’de 5 Kritik Veri Açıklandı! Analistlerden Önemli Açıklama Geldi!
Dikkat! SHIB’de 5 Kritik Veri Açıklandı! Analistlerden Önemli Açıklama Geldi!
Tecrübeli Analist “Gözünüz Bu Altcoin’de Olsun” Dedi ve Ekledi: Yüzde 850 Yükselecek
Tecrübeli Analist “Gözünüz Bu Altcoin’de Olsun” Dedi ve Ekledi: Yüzde 850 Yükselecek
Blok Üretiminin 1/3 Oranında Düşürüleceği Müjdesi Bu Altcoin’i Zıplattı!
Blok Üretiminin 1/3 Oranında Düşürüleceği Müjdesi Bu Altcoin’i Zıplattı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022