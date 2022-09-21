Londra merkezli neobank Revolut, Coinbase ve Robinhood gibi rakipleri karşısında pazar payını artırmaya çalışırken ABD'li müşterileri için 29 altcoin'i listeledi.

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Londra merkezli neobank Revolut, Coinbase ve Robinhood gibi rakiplerine karşı pazar payını artırmaya çalışırken ABD’li müşterilerine sunduğu kripto paraların sayısını büyük oranda artırmaya hazırlanıyor.

29 Altcoin Listeleniyor

Revolut tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD’de Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Avalanche (AVAX) ve Shiba Inu (SHIB) dahil olmak üzere 29 yeni altcoin’in listeleneceği belirtildi. Londra merkezli bankanın listelediği kripto paraların sayısının kripto para hizmet sağlayıcısı Apex Crypto ile girişilen yeni ortaklık yoluyla genişlediğini not etmek gerekiyor.

Revolut’un küresel kripto para biriminin başkanı Mazen Eljundi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün, müşterilerimize çok daha çeşitli bir kripto para ürünlerine erişim sağlamak için kripto para portföyümüzü dört kattan fazla artırdık. Kripto para ticaretli aylık 200 bin dolara kadar sıfır komisyonlu.” dedi. Bununla birlikte, bazı altcoin’ler için New York finansal hizmetler departmanından onay beklendiği belirtildi.

Revolut, bundan önce ABD operasyonları için kripto varlık saklama hizmeti sunmak üzere Paxos ile ortaklık kurmuştu ancak bu ortaklık Ağustos ayının başında sonlandırılmıştı. Revolut, o sırada ABD’li müşterilere gönderilen bir e-postada değişikliğin yakın gelecekte daha fazla kripto paraların listelenmesi ve kripto para yatırma, çekme ve stake etme gibi yeni özelliklerin sunulmasının önünün açılacağı belirtilmişti.

Kendi Token’ını Çıkaracak

Bu tür özellikleri sunma hamlesi, geçtiğimiz yıl değeri 33 milyar doları aşan Avrupalı ​​fintech devi tarafından kripto paralara yönelik büyük ilgiye işaret ediyor. Revolut’un kurucusu Nik Storonsky, Mayıs ayında The Block’a verdiği röportajda gözetimsiz bir cüzdanla birlikte kendi token’larını piyasaya sürülmesinin hedeflendiğini doğruladı.

Bununla birlikte, şirket, İngiltere’de hala bazı düzenleyici engellerle karşı karşıya. Henüz İngiltere’de bir kripto varlık şirketi olarak faaliyet göstermek için kalıcı bir lisans almamış olmasına rağmen, bu tür şirketler için Birleşik Krallık mali otoritesinin açtığı listede geçici kayıtta yer alan tek isim. Öte yandan Revolut’un İngiltere’de uzun süredir devam eden bankacılık lisansı alma tutkusu 2021’in Ocaka yında yapılan başvuruya rağmen henüz sonuçlanmış değil.