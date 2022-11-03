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  •   Layer 2 Altcoin’ine Güncelleme Dopingi: Yüzde 550 Arttı!

Layer 2 Altcoin’ine Güncelleme Dopingi: Yüzde 550 Arttı!

Popüler Layer-2 altcoin'i Ağustos'ta aldığı güncellemenin ardından ağ aktivitesini artırırken, Ethereum'un temel katmanında gerçekleşen işlemlerin neredeyse üçte ikisini üstlendi.
10:00
3 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum Layer-2 (Katman-2) ölçeklendirme çözümü Arbitrum, Ağustos ayındaki Nitro güncellemesinden bu yana ağ aktivitesinde büyük bir artış gördü ve Ethereum’un temel katmanının yaklaşık yüzde 62’si kadar işlem gerçekleştirdi.

Arbitrum’a Güncelleme Dopingi

Kripto araştırma şirketi Delphi Digital, Dune Analytics’in verilerine dayanarak yayımladığı 1 Kasım tarihli raporunda, 24 Ekim’de sona eren hafta itibariyle Arbitrum ağındaki toplam işlem sayısının Ağustos ayından beri yüzde 550 arttığını belirtti. Delphi Digital, bundan önce attığı bir tweet’te Arbitrum’un Ethereum ağındaki tüm işlemlerin yüzde 62’sini üstlendiğini ifade etmiş, ancak daha sonra bunun “yanlış bir ifade” olduğunu açıklamıştı.

Arbitrum, Ethereum akıllı sözleşmelerini ölçeklendirmeyi amaçlayan Blockchain geliştirme şirketi Offchain Labs tarafından inşa edilen ve Optimistic Rollup teknolojisini kullanan bir protokoldür. Ethereum akıllı sözleşmelerinden ve merkeziyetsiz uygulamalardan gelen büyük işlem gruplarını Ethereum’a göndermeden önce zincir dışında derlemek için Optimistic Rollup teknolojisini kullanır. Merkeziyetsiz kripto para borsası SushiSwap, Uniswap ve GMX, kredi protokolü Aave ve likidite taşıma protokolü Stargate gibi birçok tanınmış protokol Arbitrum’u kullanmaktadır. L2Beat’e göre Arbitrum, yazım sırasında 2.59 milyar dolarlık kilitli varlık değerine (TVL) sahip.

Delphi analistleri, Arbitrum’da haftalık aktif kullanıcı sayısının 10 Ekim’den bu yana yüzde 125 artarak 24 Ekim’de sona eren haftada 282 bine ulaştığını belirtti. Analistler, ayrıca ağ aktivitesindeki artışın büyük bir kısmının Offchain Labs kurucu ortağı Steven Goldfeder tarafından ima edilen yerel bir token için daha büyük bir AirDrop alma umuduyla zincir üzerindeki faaliyetlerini artırmaya çalışan spekülatörlerden kaynaklandığına dikkat çektiler.

Nitro Güncellemesi

31 Ağustos’ta Arbitrum One ana ağı Nitro güncellemesini aldı ve Offchain Labs 7 Nisan’da yaptığı bir açıklamada güncellemenin ağ kapasitesini artırırken işlem maliyetlerini düşüreceğini iddia etmişti:

Arbitrum bugün zaten Ethereum’dan ortalama yüzde 90-95 daha ucuzken, Nitro güncellemesi maliyetleri daha da düşürecek.

Düşük işlem ücretleri, kripto ekosisteminden çeşitli oyuncuların Arbitrum One ile entegre olmak için harekete geçmesine neden oldu ve 1 Kasım’da merkeziyetsiz finans (DeFi) optimizasyon aracı Furocombo, sermaye artırma protokolü Aelin ve sigorta protokolü Y2K Finance’in her biri popüler ölçeklendirme çözümü üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

13 Ekim’de Offchain Labs, Ethereum Merge’in arkasındaki çekirdek geliştirici ekiplerinden biri olan Prysmatic Labs’i satın aldığını duyurdu. Satın alıma ilişkin yapılan açıklamada, bunun her iki katmandaki gelişmeler arasında daha fazla iletişim ve işbirliği sağlayacağını belirtti.

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