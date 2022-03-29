Kripto paralar artık ana akım haline geliyor devletler, dev şirketler ve dünyanın geri kalanı artık onun farkında. El Salvador’un hamlesiyle birlikte ülke çapında kabulü gibi bir dönük noktasını bile yaşadık. Dev bankaların kripto paralara ve Bitcoin’e yatırım yapmak isteyen müşterileri için nasıl canhıraş çalışmalar yaptığını da görüyoruz. Yani artık kripto paralarda “kurumsal yatırımcı” kavramı normalleşiyor.

Solana (SOL) ve Diğer Kripto Paralar

Solana yavaş yavaş tüm cephelerde öne çıkıyor. Spot piyasada ilk 10 kripto para arasına girdikten ve kendisini DeFi ve NFT cephesinde üst sıralara taşıdı. Solana, şimdi kurumsal yatırımcıları hedefliyor ve bunda oldukça başarılı. Yatırım araçlarının son birkaç haftadaki performansı iyileşirken, önceki 14 gündeki çıkışlar bu zinciri kesinlikle kırdı. Ancak bu hafta, genel net akışlar kademeli eğimi aştı ve CoinShares, Aralık 2021’den bu yana en büyük kurumsal girişleri açıkladı.

Tüm varlıklar arasında Solana, bu hafta 87,1 milyon dolar (toplam 193 milyon doların %37’si) getiren en iyi performans gösteren kripto para oldu.

Solana (SOL) ve Kurumsal Girişler

Bu gelişme Solana‘yı Bitcoin’den hemen sonra lider bir yatırım ürünü haline getirdi. Ancak girişlerin veya rallinin doğrudan etkisi henüz ağ üzerinde görülmedi. Ocak ayına kıyasla, geçen ay Solana‘daki aylık aktif kullanıcılarda önemli bir düşüş gözlemlendi. Yani son bir ayda kullanıcı sayısı açısından pek bir değişiklik olmadı.

Geçen haftadan bu yana, ortalama 200 bin adreste olan günlük aktif kullanıcılar söz konusu olduğunda kademeli bir eğim oluşuyor.

Ancak tüm bu yükselişin ortasında Solana‘nın enerji kullanımıyla ilgili endişe yatıyor. Solana’nın enerji açısından en verimli zincirlerden biri olduğu biliniyor ve hatta geçen aralık ayında karbon nötr hale geldi. Bununla birlikte, mart ayı için yayınlanan enerji kullanım raporu, işlem başına enerji kullanımında 1989 J’den 2707 J’ye %36’lık bir artışı vurguladı. Ethereum ve Bitcoin’in benzerleriyle karşılaştırıldığında, bu rakam oldukça küçüktür.