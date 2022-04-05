Bu altcoin kurumsal yatırımcıların akınına uğradı. Değerlemesi 1 milyar doları geçti ve fiyatı yükseliyor.

Ethereum’un işlem kapasitesini geliştirmek için yeni bir sistem olan bu altcoin, kurumsal yatırımcıların dikkatini çekti. Bugün yapılan duyuruya göre projeye 45 milyon dolar yatırım yaptılar ve proje 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Kripto paranın fiyatı kurumsal yatırımın etkisiyle %17’nin üzerinde arttı.

Boba Network (BOBA) Yatırım Haberi

Ethereum‘un işlem kapasitesini geliştirmek için yeni bir sistem olan Boba Network, kripto para borsası devleri Huobi, Cryptocom ve BitMart dahil olmak üzere çok çeşitli yatırımcılardan 45 milyon dolar topladı. Boba Network, Seri A yatırım turunu başarıyla tamamlayarak 1,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

45 milyon dolarlık finansman turunda aktör Will Smith ve Japon futbol yıldızı Keisuke Honda tarafından kurulan bir firma olan Dreamers VC‘nin de destek verdiği biliniyor.

Kendisini “yeni nesil optimistic rollup ölçekleme çözümü” olarak tanımlayan Boba Network, işlemleri ana zincirden toplayarak ve sıralayarak yalnızca Ethereum’un verimini iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda blockchainin hesaplama sınırlamalarını da ele alır.

Boba Network (BOBA)

Boba Network kurucusu Alan Chiu, Ethereum akıllı sözleşmelerinin karmaşık makine öğrenimi algoritmaları gibi şeylerle başa çıkamamasının, layer1 ağının ademi merkeziyetçilik lehine yaptığı bir takas olduğunu söyledi.

Chiu bir röportajda, şunları söyledi;

“Ethereum’u ölçeklendirmeye yönelik diğer tüm çabalar, onu daha hızlı ve daha ucuz hale getirmeye odaklanıyor, ancak gerçekten ihmal edilen ek bir ölçeklenebilirlik boyutuna odaklanmak istedik ve bu, Ethreum’un hesaplama sınırlamaları”.

Örneğin, Ethereum‘un programlama dili Solidity’de akıllı sözleşmeleri kodlayan biri, karekökler için kesin hesaplamalar içeremez, diye belirtti.

“Çünkü blockchain, merkezi olmayan düğümlerden oluşan bir ağ boyunca hesaplama karmaşıklığını çoğaltmak ve fikir birliği sağlamak için tasarlanmamıştır”.

Bununla birlikte, optimistic ve zero-knowledge (sıfır bilgi kanıtı) toplamaları gibi Ethereum çözümleri söz konusu olduğunda, hesaplamalar bir kez gerçekleşir ve ardından işlemlerin doğru bir şekilde işlendiğini kanıtlamak için kriptografik kanıtlar layer1’e yazılır.

Chiu, “Layer2’ler (yardımcı sistemler) blok üreticileri olarak hareket eden tek örnekli sıralayıcılara sahiptir” dedi.

“Bu yüzden Geth’i (Ethereum düğümlerini çalıştırmak için bir programlama dili), Boba’daki akıllı sözleşmelerin herhangi bir harici API’yi çağırabileceği şekilde değiştirmek için yola çıktık. Aniden, zincir dışı makine öğrenimi yapabilir ve sonuçların akıllı sözleşmenize atomik olarak, yani aynı işlemde, aynı blokta geri gelmesini sağlayabilirsiniz.”

Kullanım durumları açısından, Boba’nın hibrit zincir dışı bilgi işlem hizmetleri, tescilli ve sofistike trade algoritmaları tarafından desteklenen merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerini ve makine öğrenimi tarafından eğitilmiş değerleme modellerine dayalı olarak NFT kredilerini etkinleştirebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.