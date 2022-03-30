Zincir üstü analitik firması IntoTheBlock verileri bu blockchain ağı için kurumsal talep olduğunu gösteriyor. Bu altcoin'deki Büyük İşlem Hacmi 2022'de rekor bir artış kaydederek son 3 ayda 50 kat arttı.

Zincir üstü analitik firması IntoTheBlock verileri, bu blockchain ağı için kurumsal talep olduğunu gösteriyor. IntoTheBlock, Twitter’dan yaptığı paylaşımla birlikte Cardano blok zincirindeki büyük işlemlerin sayısının bu yıl 50 kattan fazla arttığını bildirdi.

Cardano Blok Zincirindeki Büyük İşlemlerin Sayısı 50 Kat Arttı

Zincir üstü analitik firması IntoTheBlock, yayınladığı son verilerle birlikte Cardano blok zincirindeki büyük işlemlerin sayısının bu yıl 50 kattan fazla arttığını bildirdi.

Büyük İşlem Hacmi (LTV), Cardano‘nun yerel varlığı ADA‘daki 100.000 ABD Dolarından fazla değere sahip işlemlerden elde edilen toplam hacmi ifade eder. 1 Ocak’tan bu yana LTV, 28 Mart itibarıyla 1,35 milyar ADA’dan 69 milyar ADA’ya (81,4 milyar dolar değerinde) yükseldi.

Bu, üç ayda 51 katlık bir artışı ve 2018’in ortasından bu yana en yüksek hacim seviyelerinden birine işaret ediyor. IntoTheBlock, Twitter’dan yaptığı paylaşımla birlikte bu kadar yüksek hacmin “artan kurumsal talebi” gösterdiğini belirtti.

Veri analitiği firmasına göre ortalama işlem büyüklüğü ve oynaklık gibi diğer ölçütler nispeten durağan kalırken, toplam adresler 2022’nin başından beri artmaya devam ediyor.

2022 yılı yaklaşık 3,4 milyon adresle başladı ve şimdi bu adreslerin sayısı 5 milyona ulaştı. Şu anda DeFi Llama’da yalnızca yedi DApp görünürken, Cardano’nun kurucu ortağı Charles Hoskinson, yıl ortasında beklenen bir hard fork nedeniyle daha fazlasının beklendiğini söyledi.

DeFi uygulama izleyicisi DeFiLlama‘ya göre toplam kilitli değer (TVL) şu anda 303 milyon dolar, 24 Mart’ta tüm zamanların en yüksek değeri olan 326 milyon dolar biraz geride.

Web3 İle Yeni Bir Çağa Giriyoruz

Charles Hoskinson, Pazartesi günü Dubai’deki Binance Blockchain Haftası‘nda merkeziyetsizlik ihtiyacı ve bunun gerektirdiği koordinasyondaki zorluklardan bahsettiği heyecan verici bir açılış konuşması yaptı. Hoskinson, yaptığı açıklamalarda Web3 ile “yeni bir çağa girdiğimizi belirtirken Web2’den farklı olarak sektör adına karar verecek bir lider olmadığını belirtti.

Hoskinson, yaptığı açıklamaların devamında şu ifadelere yer verdi;