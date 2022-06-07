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Kurucusu Duyurdu Altcoin’in Fiyatı Yükseldi: Stablecoin Rezervine 100 Milyon Dolarlık Ek

Tron'un kurucusu Justin Sun, bugün attığı tweet'de TRON DAO Reserve yedek olarak daha fazla BTC ve TRX satın almak için Binance'e 100 milyon dolar değerinde Tether (USDT) aktardığını söyledi.
18:00
7 Haziran 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Tron‘un kurucusu Justin Sun, bugün attığı tweet’de, TRON DAO Reserve’in yedek rezerv olarak daha fazla BTC ve TRX satın almak için Binance’e 100 milyon dolar değerinde Tether (USDT) aktardığını belirtti. TRON DAO Reserve, piyasadaki voaltilitenin ortasında algoritmik stablecoin’i USDD‘yi dengelemek ve desteklemek için BTC ve TRX satın almaya devam ediyor. Gelişmenin ardından, TRX fiyatında yüzde 2’lik bir yükseliş kaydedildi ve 0,08136 dolara kadar çıktı. Ancak, Bitcoin fiyatının piyasa genelinde neden olduğu baskı nedeniyle altcoin kayda değer bir hareket yapamadı.

TRON DAO, BTC ve TRX Satın Aldı

TRON DAO Reserve, yerel stablecoin’i USDD’yi denetler ve yönetir. Bununla birlikte, piyasa genelindeki satış baskısı, kripto para birimlerini baskı altına almış durumda. Son 24 saatte Bitcoin ve Ethereum fiyatları sırasıyla yaklaşık yüzde 6 ve yüzde 8 düştü. Ayrıca, Binance‘in BNB ICO’su için SEC’in soruşturma başlattığı haberi kripto para fiyatlarını ciddi şekilde vurdu.

Ayrıca, Justin Sun ve TRON DAO, stablecoin’i USDD ile algoritmik stablecoin TerraUSD‘nin (UST) çöküşü gibi benzer bir senaryoyu önlemeye çalışıyor. Böylece, TRON DAO, artan piyasa baskısı altında stablecoin’in USDD’de istikrar sağlamak için teminat olarak 100 milyon dolar değerinde BTC ve TRX satın aldı.

USDD, şu anda yüzde 130’luk en yüksek teminat oranına sahip ilk aşırı teminatlandırılmış merkeziyetsiz stablecoin konumunda. USDD’nin gerçek zamanlı teminat oranı, yüzde 200,88 olan TRON DAO Reserve’in  web sitesinde yayınlanıyor.

TRON DAO Reserve, 10 Mayıs’ta piyasadaki kargaşası sırasında stablecoin’i USDD için rezerv olarak 60 milyon dolar değerinde 500 BTC ve 600 milyon TRX satın almıştı. Yeni algoritmik stablecoin, çöken algoritmik stablecoin UST‘yi takip etti, ancak daha sonra stablecoin USDD’nin istikrarını ve güvenilirliğini artırmak için rezervlerini ve teminatlarını artırdı.

TRON DAO Reserve, stablecoin’i USDD basıp piyasaya sürmek için halihazırda yakılan 8.71 milyar TRX’e ek olarak şu anda rezervinde 14 bin 40 BTC, 140 milyon USDT ve 1.9 milyar TRX tutuyor.

Satın Alım Neden Şimdi Yapıldı?

Bitcoin ve Ethereum, sırasıyla 30 bin dolar ve 2 bin dolar gibi kritik seviyelerin altına düşmeye devam ettikçe, piyasadaki baskının arttığına şüphe yok.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Cuma günü açıklayacağı enflasyon verileri, zayıf teknik tablolar ve düzenleyici yük gibi faktörler, TRON DAO’nun son satın alımının arkasındaki sebep olabilir.

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