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Küresel Enflasyon Kripto Paraları Nasıl Etkiler?

Kripto paraların enflasyonla ilişkisi ne durumda? Son veriler bize ne söylüyor?
19:40
14 Nisan 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Piyasalar bugünlerde yeniden kırmızıya döndü ve Bitcoin 40.000 dolarlık psikolojik desteği kaybetti. Peki önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? FED ve diğer merkez bankaları artan enflasyon karşısında daha şahin pozisyonlar alıyor. Küresel enflasyon kripto paraları kısa ve orta vadede nasıl etkileyecek?

Enflasyon ve Kripto Paralar

Popüler bir kripto analiz firması, kripto para fiyatları ile enflasyon seviyeleri arasında bir korelasyon olduğunu söylüyor. Santiment, enflasyon oranının mart ayında %8,5 yükseldiğinin açıklanmasının ardından kripto piyasasının bunun sonucunda bir artış yaşadığını söyledi.

“Enflasyon verileri kripto topluluğu için ana gündem olduğundan genellikle fiyat geri dönüşleri meydana gelir. Tüketici fiyat verilerinin mart ayında beklenenden daha yüksek %8,5 artış göstermesiyle iyi bir kripto sıçraması gördük”.

Analitik firması, sosyal medya platformlarında “enflasyon” ve “TÜFE” anahtar kelimelerinin görünme sıklığı arttığında Bitcoin fiyatının tersine dönme eğiliminde olduğunu söylüyor.

Enflasyon‘ ve ‘TÜFE’ ifadelerine bakarsak, bu konular yükseldiğinde piyasanın tam tersine döndüğünü görebiliriz.”

Piyasalar Yükselir Mi?

Santiment, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin enflasyonun “yüksek” kaldığını belirtmesinin ardından mart ortasında bir kripto dibinin meydana geldiğini söylüyor. Analitik firmasına göre, mart ayında %8,5 artan TÜFE’den kaynaklanan artışın Bitcoin için başka bir dibe işaret edip etmeyeceği görülmeye devam ediyor.

Analiz firması ayrıca, “enflasyon” ve “TÜFE” anahtar kelimelerinin sosyal medya platformlarında görünme sıklığındaki artışın, fiyatın geri dönüşünü garanti etmediğini söylüyor. Bu tahminlerin bizi kesin bir sonuca götürmesi mümkün değil ancak fiyat/enflasyon arasındaki ilişki gelecek hakkında bazı senaryoları kurgulamamıza yardımcı olabilir.

Fiyatın yönünü belirleyen genellikle tek bir gelişme değildir. Kripto para topluluğu bir olayı rasyonalize ettiği her seferde, ‘Tamam, şimdi bunun neden olduğunu biliyoruz’ diye hep bir ağızdan büyük sırrı ilan ediyor. Ve sonra, genellikle bu kalabalığın fikir birliğinden sonra tam tersi fiyat tepkisi ortaya çıkıyor.

Kısa vadede Bitcoin’in 37.000 dolara sarkma ihtimalini göz ardı etmemeli ve altcoinlerin BTC ile yüksek korelasyonu sebebiyle ciddi geri çekilmelerine hazırlıklı olmalısınız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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