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Kritik Rapor: Yatırımcı 3 Altcoin’den Umudunu Kesmeye Başladı! Ancak..!

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, analitik firması Santiment 3 altcoin'e dair güncel verileri paylaştı. 
15:00
6 Ekim 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, analitik firması Santiment 3 altcoin’e dair güncel verileri paylaştı.

ADA, EOS ve TRX: Kötümserlik Hakim!

Analitik firması Santiment’in raporuna göre, yatırımcılar 3 altcoin’den umudunu kesmeye başladı. Santiment,  Cardano (ADA), EOS ve Tron’a (TRX), karşı yatırımcı duyarlılığının negatife döndüğünü bildirdi. Santiment’in paylaştığı grafikte görülebileceği gibi, 3 altcoin için duyarlılık düşüş kaydetti. Bununla birlikte, geçmiş verileri incelediğimizde, Cardano’daki düşük duyarlılık sonrası ADA fiyatının büyük oranda ivme kazandığına tanık oluyoruz. CoinMarketCap, 3  altcoin’in de son 24 saat içinde değer kaybettiğini gösteriyor. ADA’nın fiyatı %0.11 düştükten sonra an itibariye 0,4331 dolardan işlem görüyor, TRX %0,17’lik düşüşün ardından 0,06253 dolardan işlem görürken, EOS ise %1,09’luk düşüşle an itibariyle 1,18 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri açısından, ADA, 14.857.757.717 dolarlık tahmini piyasa değeri ile 8 sırada yer alıyor. TRON, 5,773,906,179 dolarlık piyasa değeri ile 15. sırada bulunuyor. EOS ise 1.185.170.359 dolarlık piyasa değeri ile listede 45.sırada yer alıyor.  Santiment’e göre Cardano, yatırımcıların en karamsar olduğu varlıklar arasında yer alıyor. Cardano son zamanlarda bekleneni veremedi.  ADA, Ağustos ayının ilk iki haftasında neredeyse %20 arttı. Ancak daha sonra sert düzeltmeler yaşadı. Vasil hard fork’un uzun zamandır beklenen lansmanı da büyük bir ralliyi tetiklemedi. ADA, 0,4-0,5 dolar arasında konsolide olmaya devam ediyor.

ADA’nın Neye İhtiyacı Var?

Cardano  CEO’su Charles Hoskinson, Cardano‘nun kullanım durumunun artmaya devam etmesi ve güncellemelerin hayata geçirilmesi durumunda ADA fiyatının değer kazanacağını söyledi. Kripto para piyasası son zamanlarda büyük değer kaybı yaşarken, ADA da bekleneni veremedi. ADA yatırımcıları, hayal kırıklıklarını çeşitli sosyal medya platformlarında dile getirmeye devam ediyor. Kasım 2021’de 3,1 dolara yükselen ADA, bugüne kadar %85’ten fazla düşüş yaşadı ve birçok yatırımcıyı önemli kayıplara sürükledi.

Hoskinson, Londra merkezli medya kuruluşu City AM ile yaptığı bir röportajda, Cardano’nun değerini artırmasının en iyi yolunun gerçek dünya sorunlarını çözmek ve blok zincirinin kullanımını artırmak olduğunu belirtti. Yöneticiye göre, ADA‘nın değerini daha yüksek seviyelere çıkarabileceğine inandığı ana etken daha fazla kullanıcı, kullanım durumu ve ekosistemin daha işlev hale gelmesi.

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