Kripto Sektörü, henüz ham olduğunu ve her şeyin başlangıcında olduğunu gösteriyor. Bu, gelişmeye çalışan bu sektör için aslında iyi bir şeyi de ifade ediyor. Kriptolara yönelim arttıkça, hem değerlenmesi hız kazanacak hem de altın zamanlarını henüz kaçırmadığımız ve yakalamak için çok geç olmadığı anlamına da geliyor. Öte yandan kripto ve blockchain sektörü, yazılımcı, grafiker gibi iş alanlarına aç olduğu kadar yeni fikirlere ve daha keşfedilmeyen bir çok projeye de aç bir şekilde ilerliyor.

Bu Değişime İhtiyacımız Var

Sektörlere katılım ne kadar artarsa, o ilgili sektörün olgunluğu ve uzun ömürlülüğü de bir o kadar etkileniyor. Ancak her sektörde olduğu gibi kripto alanına girmek isteyen bir kişinin ya bir parlak fikri olması gerekiyor ya yeteneği olduğu alanlarda blockchain şirketlerine kendini sunması gerekiyor ya da belli bir sermayeyle güvendiği projelere yatırım yapması gerekiyor.

Dünya, bu değişime çoktan hazır gibi gözüküyor ve hükümetler de bunun için uygun zeminleri hazırlamaya çalışıyor. Özellikle geleneksel finansın en önemli yapı taşlarından olan doların merkezi Amerika’nın kriptolar için düzenlemeler sağlaması ve sonrasında giderek büyüyen kurumsal benimseniş bunu kanıtlıyor. Sadece hükümetler ve kurumsal firmalar değil, bireysel yatırımcılar da gün geçtikçe kripto ve blockchainin önemini giderek anlıyor. Gerek sanatçıların NFT’lerle bu sektöre girmesi gerek oyun sektörünün metaverse’de bambaşka bir hal alması bu tezi giderek doğruluyor. Ancak bunun en öte adımı, geleneksel olarak bilinen bankaların dahi blockchain sistemini araştırması ve bu yönde adımlar atması olarak görülüyor.

Yetenekler Para ve Yaratıcılıkla Buluşuyor

Öte yandan blockchain tabanlı birçok firma, yetenek avına çıkıyor ve iş alımlarını bu yönde gerçekleştiriyor. Özellikle genç beyinlere odaklanan blockchain firmalarının da ötesinde bankalar, finans kurumları ve hatta sektör dışı olan teknoloji firmaları da bünyelerine web3 bilen yazılımcı, NFT tasarımı yapabilecek grafiker ve özellikle bu alana hakim, piyasayı takip eden pazarlamacılar arıyorlar. Bu dönüşümde web2 yöntemlerini kullanan firmalar, geri kalmak istemiyor ve bu sektörün getirebileceği faydalardan şirketlerinin yarar sağlamasını hedefliyorlar.

Bunun yanı sıra hali hazırda web2 tabanlı teknoloji firmalarında çalışan ve üst düzey yönetici konumunda bulunan ünlü isimlerin de birer birer web3 tabanlı şirketlere geçtiği de görülüyor. Her ne kadar kriptolara ve blockchain tabanlı diğer platformlara karşı güvensizlik tablosu çizilse de bu ve benzeri örnekler aslında dünyanın bu değişime hazır olduğunu gösteriyor. Bu değişimin başında olan blockchain ve kriptolar, risk ve belirsizliğin azaldığını hatta bunun aksine bir konfor ve güven ortamının oluştuğunu gösteriyor.