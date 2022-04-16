X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


  • CoinTürk
  •   Kripto Sektörü’nün Açlığı: Yetenek, Sermaye ve İş Alanı Boşluğu

Kripto Sektörü’nün Açlığı: Yetenek, Sermaye ve İş Alanı Boşluğu

Kripto sektörü büyümenin henüz başındayken piyasa ve sektör, yetenek, sermaye ve potansiyel çalışan bulamamanın açlığı ile ilerliyor.
23:20
16 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Kripto Sektörü, henüz ham olduğunu ve her şeyin başlangıcında olduğunu gösteriyor. Bu, gelişmeye çalışan bu sektör için aslında iyi bir şeyi de ifade ediyor. Kriptolara yönelim arttıkça, hem değerlenmesi hız kazanacak hem de altın zamanlarını henüz kaçırmadığımız ve yakalamak için çok geç olmadığı anlamına da geliyor. Öte yandan kripto ve blockchain sektörü, yazılımcı, grafiker gibi iş alanlarına aç olduğu kadar yeni fikirlere ve daha keşfedilmeyen bir çok projeye de aç bir şekilde ilerliyor.

Bu Değişime İhtiyacımız Var

Sektörlere katılım ne kadar artarsa, o ilgili sektörün olgunluğu ve uzun ömürlülüğü de bir o kadar etkileniyor. Ancak her sektörde olduğu gibi kripto alanına girmek isteyen bir kişinin ya bir parlak fikri olması gerekiyor ya yeteneği olduğu alanlarda blockchain şirketlerine kendini sunması gerekiyor ya da belli bir sermayeyle güvendiği projelere yatırım yapması gerekiyor.

Dünya, bu değişime çoktan hazır gibi gözüküyor ve hükümetler de bunun için uygun zeminleri hazırlamaya çalışıyor. Özellikle geleneksel finansın en önemli yapı taşlarından olan doların merkezi Amerika’nın kriptolar için düzenlemeler sağlaması ve sonrasında giderek büyüyen kurumsal benimseniş bunu kanıtlıyor. Sadece hükümetler ve kurumsal firmalar değil, bireysel yatırımcılar da gün geçtikçe kripto ve blockchainin önemini giderek anlıyor. Gerek sanatçıların NFT’lerle bu sektöre girmesi gerek oyun sektörünün metaverse’de bambaşka bir hal alması bu tezi giderek doğruluyor. Ancak bunun en öte adımı, geleneksel olarak bilinen bankaların dahi blockchain sistemini araştırması ve bu yönde adımlar atması olarak görülüyor.

Yetenekler Para ve Yaratıcılıkla Buluşuyor

Öte yandan blockchain tabanlı birçok firma, yetenek avına çıkıyor ve iş alımlarını bu yönde gerçekleştiriyor. Özellikle genç beyinlere odaklanan blockchain firmalarının da ötesinde bankalar, finans kurumları ve hatta sektör dışı olan teknoloji firmaları da bünyelerine web3 bilen yazılımcı, NFT tasarımı yapabilecek grafiker ve özellikle bu alana hakim, piyasayı takip eden pazarlamacılar arıyorlar. Bu dönüşümde web2 yöntemlerini kullanan firmalar, geri kalmak istemiyor ve bu sektörün getirebileceği faydalardan şirketlerinin yarar sağlamasını hedefliyorlar.

Bunun yanı sıra hali hazırda web2 tabanlı teknoloji firmalarında çalışan ve üst düzey yönetici konumunda bulunan ünlü isimlerin de birer birer web3 tabanlı şirketlere geçtiği de görülüyor. Her ne kadar kriptolara ve blockchain tabanlı diğer platformlara karşı güvensizlik tablosu çizilse de bu ve benzeri örnekler aslında dünyanın bu değişime hazır olduğunu gösteriyor. Bu değişimin başında olan blockchain ve kriptolar, risk ve belirsizliğin azaldığını hatta bunun aksine bir konfor ve güven ortamının oluştuğunu gösteriyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Ethereum (ETH) Bu Gelişmelerle Solana (SOL)’u Piyasadan Silebilir!
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Kendi NFT’lerinizi Oluşturun! Fotoğraflarınızı Nasıl NFT’ye Çevirebilirsiniz?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
Yatırımımı 2’ye Katladım! Bu Altcoin Bana Ne Kadar Kazandırdı?
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
NFT İle Para Kazanma Tecrübem! İzle, Araştır ve Doğru Zamanı Bekle!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
Fractal Tecrübem! NFT Yatırımı Düşündüğünüz Kadar Karmaşık Değil!
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
NFT’nin Merak Edileni: Mint Etmek, Mintlemek Nedir?
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Metaverse Fırsatları! 20 Yıllık Geçmişi ve Diğer Tüm Detaylar!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
Tarihin En Tuhaf Kripto Para Hikayesi!
İlgili Yazılar
Omlira’nın CEO’su Osman Kuzucu ile Söyleşi: Blockchain’in Geleceği
Omlira’nın CEO’su Osman Kuzucu ile Söyleşi: Blockchain’in Geleceği
Popüler İnternet Tarayıcısı, Bitcoin, Solana, Polygon ve 5 Blok Zinciri Ağına Destek Ekledi
Popüler İnternet Tarayıcısı, Bitcoin, Solana, Polygon ve 5 Blok Zinciri Ağına Destek Ekledi
Binance’tan Ağ Genişletme Haberi: Bu Uygulama İle Platform Büyüyor!
Binance’tan Ağ Genişletme Haberi: Bu Uygulama İle Platform Büyüyor!
PUBG’den Blockchain Oyunu Hamlesi: NFT’lerle Oyna Kazan!
PUBG’den Blockchain Oyunu Hamlesi: NFT’lerle Oyna Kazan!
Bu Fonla Beraber Web2’den Web3’e, Paradan Kriptoya ve Ekonomiden MachineFi’ya Dönüşüm!
Bu Fonla Beraber Web2’den Web3’e, Paradan Kriptoya ve Ekonomiden MachineFi’ya Dönüşüm!
Sıcak Gelişme: FED Açıkladı! Dijital Dolar Kapıda Mı?
Sıcak Gelişme: FED Açıkladı! Dijital Dolar Kapıda Mı?
Kripto ve Blockchain Dünyasında İş Arayanlar İçin 5 İpucu!
Kripto ve Blockchain Dünyasında İş Arayanlar İçin 5 İpucu!
Ünlü Teknoloji Devinden Yeni Hamle: Blockhain Tabanlı Bu Teknoloji Neler Getirecek?
Ünlü Teknoloji Devinden Yeni Hamle: Blockhain Tabanlı Bu Teknoloji Neler Getirecek?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
NBA, Web3, Metaverse ve NFT Koleksiyon Ürünlerine Adanmış Yeni Girişimini Başlattı
Gateio’dan NFT Yorumu: Piyasa Değeri Ne Olacak?
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
Bu NFT Platformunu Kullananlar Dikkat! Tüm Varlıklarınız Tek Bir İşlemde Çalınabilir
NFT’imi Kiraya Vermek İstiyorum: Bebek Fluffy’ler Geliyor!
Son Teknik Analizler
Gala Coin, Waves Coin ve Zilliqa Coin Yorumları!
Ethereum (ETH), XRP Fiyatı, ADA Coin ve Solana Coin Grafik!
Zilliqa (ZIL) Boğalarının Yeni ATH İçin Buna İhtiyacı Var!
XRP, Zilliqa (ZIL), Dogecoin ve Polkadot Fiyat Analizi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2022 İlk Çeyrek DeFi Raporu! İkinci Çeyrek Beklentileri Neler?
Yüzde 200 Artabilir! 2 DeFi Altcoin İçin Ralli Bekliyor!
En İyi 3 DeFi Altcoin 100x Yapabilir! Craig Percoco Konuştu!
DeFi Platformu Hacklendi! Milyonlarca Dolar Kayıp!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin Haberleri
Bitcoin ve Kripto Paralara Nereden Başlamalı, Nasıl Takip Etmeli?
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022