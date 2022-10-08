Bitcoin sürekli olarak 20.000 dolar direncini zorlayıp kıramazken piyasada bulunan bazı altcoin'lerde inanılmaz yükselişler gerçekleşiyor.

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Ripple’ın yerel token’ı XRP, en iyi kripto paralar arasında en çok kazanım elde eden olarak geçtiğimiz hafta dikkat çekti. Bununla birlikte, XRP token’ı son 30 gün içinde yükselişe geçti. Bu olumlu haber, uzun süredir devam eden ABD SEC vs Ripple davasından çıktı. XRP fiyatı son 30 günde %55’in üzerinde artış gösterdi.

Balina Birikimi XRP Fiyatlarını Mı Pompalıyor?

Balinaların artan ilgisi, XRP fiyat artışından sorumlu temel faktörler arasında yer alıyor. Whale Alert’e göre, balinalar son 24 saat içinde yaklaşık 60 milyon XRP token’ı cüzdanlarına çektiler. Bu işlemlerin kümülatif değeri yaklaşık 31,13 milyon dolar olarak hesaplandı. Verilere göre, bildirilen en büyük tek birikim işlemi 35 milyon XRP token’ı oldu. Balinalar, Bittrex kripto borsasından yaklaşık 18,09 milyon dolar değerinde XRP token’i aldılar.

WhaleStats, Ripple’ın XRP token’ının ilk 100 BSC balinası arasında en çok kullanılan akıllı sözleşmeler listesine girdiğini bildirdi. XPP fiyatı bugün yaklaşık %6 arttı. Yazım saatine göre ortalama 0,51 dolar fiyatla işlem görüyor.

Bununla birlikte, XRP’nin 24 saatlik işlem hacmi yaklaşık %77 artarak 2,9 milyar dolara ulaştı. SEC’in yasal sorunlarıyla karşılaşmasına rağmen XRP, 25,79 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 10 kripto arasında kalmayı başardı.

Ripple Token’dan Bağımsız Hareket

Daha önce bildirildiği üzere, XRP’nin kripto piyasasının geri kalanından ayrıştığı gözlemlenmişti. Küresel kripto varlık piyasası, ABD işsizlik verileri nedeniyle artan satış baskısı altında işlem görüyordu. Tüm bunlara rağmen, XRP fiyatı bugün yeşil endekslerine devam etti.

Santiment, 7 Ekim 2022’de XRP ağ büyümesinin son 3 ayın en yükseği olduğunu bildirdi. Cuma günü 2700’den fazla yeni XRP adresi oluşturuldu. Ripple, SEC’in talebine karşı itirazlarını sunduklarını bildirdi. Komisyon, mahkemeden I-Remit ve TapJets’in XRP davasında bir amicus özeti sunma taleplerini reddetmesini istedi.