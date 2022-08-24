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Kripto Piyasasına Meydan Okuyorlar! Zirvede Hangi Tokenler Bulunuyor!

Kripto piyasasında ayı sezonu yaşanırken taraftar tokenleri inanılmaz bir gelişim gösterdi. Veriler taraftar tokenlerinin zirvede olduğunu gösteriyor.
23:59
24 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Taraftar Tokenları, tüm Non Fungible Token (NFT) pazarında yaşanan gerilemeye rağmen, Ağustos ayında yeniden ilgi görmeye başladıktan sonra 100 milyar dolarlık dönüm noktasına doğru hızlı bir yol almaya başlamış gibi görünüyor. Taraftar Tokenları, mevcut kripto kışında yükselmeye devam eden ender alanlardan birisi olarak merkezi olmayan finansta (DeFi) en yüksek miktara sahip toplam kilitli değer (TVL) arasına katıldı.

Büyük Bir Yükseliş Var

24 Ağustos itibariyle, ay için Fan Token satışları yaklaşık olarak 6,9 milyar dolardı. En son ölçümde hesaplanan satışlar, NFT endüstrisi için veri toplayıcısı olan CryptoSlam’den alınan verilere bakıldığında, yaklaşık 92,7 milyar dolarlık toplam küresel hayran token satış hacmine büyük bir katkı yaptı.

Axie Infinity, Bored Ape Yacht Club (BAYC), CryptoPunks, Mutant Ape Yacht Club (MAYC), NBA Top Shots, Otherdeeds ve Azuki gibi ana koleksiyonlardan yapılan küresel NFT satışlarıyla karşılaştırıldığında, global taraftar tokenları satış hacminde 50 milyar dolar daha fazla kazandı. Son istatistiğe önemli katkı sağlayan aylar Mayıs ve Ağustos 2021 ve bu yılın Mart ayları oldu. Mayıs 2021’de satışlar 9,4 milyar dolar civarındaydı ve Avrupa sezonunun zirvesine denk geldi.

Messi Etkisi

Sezon dışı dönemde (Haziran ve Temmuz) bir düşüş döneminden geçtikten sonra, küresel futbol ikonu Lionel Messi’nin İspanya’daki FC Barcelona’dan Fransa’daki Paris Saint Germain’e (PSG) katılmasıyla satışlar yeniden yaklaşık 8,43 milyar dolara yükselmişti. Bu hamle, PSG’nin token satışlarını Temmuz’da 646 milyon dolarken Ağustos ayına gelindiğinde 4.2 milyar dolara çıkarmıştı.

Bu, 2021’in sekizinci ayında toplam küresel hayran token satışlarının 8,43 milyar dolar olmasına büyük bir katkı sağladı. Kıtasal yarışmaların eleme aşamalarına ulaştığı Avrupa sezonunun ortasında, hayran tokenları bu yılın Mart ayında tekrar 9 milyar dolarlık dönüm noktasını geçerek sınırlarını zorladı ve 9.43 milyar dolar gibi bir rakama ulaştı.

PSG dışında, yeni dönüm noktasında büyük rol oynayan diğer küresel futbol kulüpleri ise Lazio, Santos FC, Arsenal, Atletico Madrid, Juventus, FC Barcelona, ​​Manchester City, AC Milan ve Inter Milan’dı.

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