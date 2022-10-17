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Geçmişte yaptığı birçok doğru tahminle yatırımcılarına doğru pozisyonlar aldırdı. Popüler analist yeniden konuştu. Kripto paralarla ilgili analizler paylaşan ve yüzbinlerce yatırımcıya ulaşan kripto analisti kısa vadede XRP ve iki popüler kripto paranın ralliye başlayacağını düşünüyor. Peki fiyat hedefleri neler? Analistin kısa vadeli beklentileri ve diğer detayları ele alıyoruz.

Ripple (XRP) Uzman Yorumu

Yeni bir blog yazısında popüler kripto analisti Poppe, XRP‘nin son zamanlarda piyasalarda en güçlü kalan altcoinlerden olduğunu söyledi. Ayrıca XRP’nin grafiğinin, yükseliş momentumunu sürdürmek istediğini ve kısa vadede daha yüksek zirveler göreceğimizi söyledi.

“Günlük grafikte baktığımızda XRP yukarı yönlü hareketinin devam ettirmek istiyor. Bu bağlamda, tercihen 0,45 dolar civarındaki alanın destek için güçlü kalması gerekir. Eğer bunu başarabilirse Ripple (XRP) fiyatının 0,52 dolara kadar tırmandığını görebiliriz”.

600 binden takipçisi olan popüler analist kısa vadeli hedefinin 0,65 ve 1 dolar olduğunu açıkladı. Yazı hazırlandığı sırada XRP fiyatı 0,45 doların üzerinde 0,48 dolarda bulunuyordu.

LINK ve Cardano (ADA)

Poppe tarafından dikkat çekilen diğer altcoin ise Cardano (ADA) oldu. Van de Poppe, Ethereum (ETH) rakibinin artık uzun vadeli boğalar için çok uygun bir seviyede gezindiğini söylüyor. Mevcut 0,36 dolar seviyesinin uzun vadeli yatırımcılara iyi bir giriş noktası sunduğunu düşünen analist fiyatın artık daha fazla düşmeyeceğine inanıyor. Vasil hard fork sayesinde Mayıs düşüşündeki kayıplarını sınırlayan ADA, büyük gelişmenin ardından yükselişine ara verdi.

Üçüncü altcoin ise Poppe’den sık sık duyduğumuz Chainlink (LINK)’tir. Merkezi olmayan oracle ağı Chainlink’e bakan Van de Poppe, LINK’in güçlü işaretler vermeye devam ettiğini ve bunun büyük bir ralliyi müjdelediğini düşünüyor. Fakat öncelikle 7,4 dolar direncinin aşılması gerek. Eğer bu bölge başarılı biçimde kırılabilirse LINK yatırımcıları fiyatın 11 dolara doğru hareket ettiğini görebilir. Veya en azından Poppe böyle düşünüyor. Yazı hazırlandığı sırada 7,31 dolardan alıcı bulan LINK fiyatı kritik eşikte bulunuyor.

ABD borsaları bugün %2 artışla güne başladı ve hisse senetlerindeki toparlanma 16:30 itibariyle kripto paraların da yükselmesini sağladı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.