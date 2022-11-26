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Kripto Paralarda Son Durum! Aralık Ayı Beklentileri!

Kripto para yatırımcılarına yeşil bir Cumartesi sabahından günaydın, piyasalarda son durum ve Aralık ayı beklentilerini ele alıyoruz.
08:11
26 Kasım 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.600 doların üzerinde ve kripto paraların kümülatif değeri yeniden 840 milyar doları geçti. Zorlu geçen Kasım ayı aşırı satışların bir miktar zayıflamasıyla birlikte altcoinlerde yükselişi getirdi. Ethereum yeniden 1.200 doların üzerinde. Peki önümüzdeki günlerde neler bekleniyor? Aralık ayı kripto para yatırımcıları için neden önemli?

Kripto Paralar Son Durum

Kral kripto para birimi 16.600 dolardan alıcı buluyor ve haftalıkta kayıplarını geri aldı. BNB ise 313 dolara ulaşarak son 7 günde %15 oranında arttı. Dolar endeksinin FOMC tutanaklarının ardından yönünü aşağıya çevirmesiyle kripto paralarda da toparlanma başladı. Ancak riskler devam ediyor. Genesis’in dün ABD eyalet düzenleyicileri tarafından kapsamlı bir soruşturmaya alındığı bilgisi dolaşıma girdi. Eğer DCG ve Genesis bu süreçten ölümcül yaralar almadan çıkabilirse FTX bağlantılı FUD zayıflar diyebiliriz.

Piyasa değerine göre en büyük 100 altcoin arasından en etkileyici büyümeyi HT Token %50 ile yaşadı. CRV, LTC ve DASH ise son 7 günde %20’nin üzerinde kazanç elde etti. Haftanın kaybedeni ise artık dünya kupasının heyecanından uzaklaşan CHZ oldu. ALGO, XCN %20 kayıp yaşarken LEO haftalıkta %10 oranında düştü. Düne göre tüm kripto paraların toplam değeri %1,75 oranında arttı. Hafta sonları genellikle düşük hacimlere şahit olduğumuz bir dönemdir piyasanın büyük bir gelişme olmaması halinde bu iki günde yatay hareket etmesi muhtemel görünüyor.

Kripto Para Aralık Ayı Beklentileri

Önümüzdeki ay ABD’de FTX için senato duruşmaları başlayacak. Binance dahil sektörün öncülerinin davet edileceği bu duruşmaları yatırımcılar yakından izleyecek. ABD, İngiltere ve AB son yaşanan çöküşün temeline inmek için titizlikle hareket ediyor. Makroekonomi için de önemli gelişmeler yaşayacağız. Kasım ayı enflasyon rakamı açıklanacak ve ertesi gün Fed üyeleri faiz kararını verecek. Eğer Kasım ayında gelen Ekim verisi gibi enflasyon beklenti altı olursa dolar endeksi daha da zayıflar ve yatırımcılar kısa vadede rahat bir nefes alabilir.

Öte yandan bazı analistler krizin derinleşeceğini ve Bitcoin’in 13.000 dolar seviyelerine kadar ineceğini düşünüyor. Bunun fırsat olarak gören yatırımcılar bu duygu durumunu benimsedi. Bu denli yüksek düşüş beklentileri genellikle BTC fiyatının hızlı yükselişleriyle kırılır. Ancak neticeyi zaman gösterecek.

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