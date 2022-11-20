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Yine bir pazar sabahından herkese günaydın, kripto para piyasaları bugünlerde bir miktar durağanlaştı. Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 16.688 dolardan alıcı buluyor. Kripto para kıralı dün büyük ölçüde yatay hareket etti. Altcoinler ise daha fazla satış beklentisiyle kritik destek seviyelerine yakın alıcı buluyor. Peki günün dikkat çekenleri neler?

Kripto Paralar Son Durum

Piyasanın kümülatif değeri 836 milyar dolar ve son 24 saatteki işlem hacmi oldukça düşük. 33 milyar dolarlık işlem hacmi Kasım başındaki 70 milyar dolar seviyelerinin oldukça altında. FTX olayının yeni iflaslara sebep olma ihtimali yatırımcıların risk iştahını azaltıyor. LUNA olayının ardından gördüğümüz ilk düşüş dalgasını atlattık şimdi bugünün Celsisus ve Voyager’ı hangi projeler olacak o bekleniyor. Yatırımcıların daha fazla düşüş bekliyor olması aynı zamanda vadeli işlemlerde de dikkat çekiyor. Bitcoin tarafında biriken short pozisyonlar 17.300 dolarlı seviyelere doğru bir mini yükselişi zorunlu kılsa da henüz bunu göremedik.

Gemini, Cryptocom gibi borsaların Binance CEO’su tarafından iğneleyici paylaşımlara maruz kalması birçok yatırımcının sıcak piyasalardan para çekmesine neden oldu. Binance borsası dahil tüm borsalardan milyarlarca dolarlık çıkışlar gördük. Bunların önemli kısmı kullanıcıların soğuk cüzdanlarına gidiyor. Yatırımcılar ikinci bir FTX vakası yaşamak istemiyor.

Günün Dikkat Çeken Altcoinleri

Piyasa değerine göre en büyük 100 kripto para arasında haftanın kazananı Trust Wallet Token (TWT) oldu. Son yedi günde %28 artış yaşayan altcoin güne 2 doların üzerinde devam ediyor. LEO ve AR haftalık kazançlarını %16’ya kadar çıkardı. APE ise haftalıkta %8 artsa da halen kritik 4 dolar bölgesinin altında alıcı buluyor.

Peki haftanın kaybedenleri kimlerdi? NEAR son 7 günde %15 oranında değer kaybetti ve 1,76 dolardan alıcı buluyor. FTX ile ilişkisi ve kilidi açılacak milyonlarca tokenin endişesi yatırımcıları tedirgin etti. Projenin en büyük destekçisi FTX ve Alameda’ydı. SOL, APT gibi altcoinlerin ardından en büyük kaybı NEAR yaşadı. CRV, MANA ve ETHW %10-14’lük haftalık kayıpla en büyük 100 kripto paranın diğer kaybedenlerini oluşturuyor. Hafta sonları genellikle düşük hacimleriyle meşhurdur ve kripto paraların yeni olumsuz haberler gelmezse bugün de yatay hareketini sürdürmesi bekleniyor.